Grêmio seguirá com dupla de zagueiros canhotos contra o Bahia

No empate em 0 a 0 com o CSA, na última terça-feira (20), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, que culminou na eliminação gremista na terceira fase da Copa do Brasil, Mano Menezes mandou a campo uma formação inédita no Tricolor Gaúcho, com dois zagueiros canhotos: Wagner Leonardo e Kannemann.

A dupla deve ter sequência no próximo domingo (25), às 11h, quando o Grêmio recebe o Bahia, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, já que o Grêmio não terá à disposição zagueiro destro. Rodrigo Ely e Gustavo Martins estão lesionados, enquanto Jemerson, que vinha sendo titular, cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, recebido na derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no último sábado (17), no Morumbis.

Mano mudou o sistema tático para poder jogar com os dois canhotos

Diante do CSA, Mano utilizou o volante Ronald improvisado na lateral direita e o colocou em saída de três com os dois zagueiros. Com isso, na esquerda, Marlon tinha liberdade para avançar.

— A gente teve que mudar o sistema para poder utilizar os dois zagueiros canhotos. Achei que funcionou bem. Vamos ver se evoluímos para estar bem contra outros adversários, às vezes com menos volume. Hoje a tendência era que tivéssemos o controle do jogo. Quando você tem o controle do jogo, empurramos um jogador mais à frente, conseguimos fazer isso. Mas contra adversários que não tenhamos tanta posse, tanto controle, temos que ver se funciona bem também, porque é diferente — ponderou Mano.

Mano Menezes orienta o Grêmio no empate do Grêmio com o CSA. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Além do Bahia ser um adversário que deve atacar mais o Grêmio, uma mudança pode acontecer na lateral direita do Tricolor Gaúcho. João Pedro, que tem enfrentado dores na canela esquerda, ficou no banco de reservas contra o CSA, mas tem chance de retomar a titularidade.