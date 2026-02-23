Fragilidade do Atlético-MG é um dos pilares do jogo do novo técnico Eduardo Domínguez

O argentino Eduardo Domínguez será o novo treinador do Atlético. Aos 47 anos, ele deixou o Estudiantes e se juntará à delegação atleticana em Porto Alegre para acompanhar a partida contra o Grêmio, na próxima quarta-feira (25).

O primeiro treino de Domínguez no comando do Galo está marcado para quinta-feira (26), quando iniciará a preparação para o jogo de volta contra o América, no domingo (1).

O novo comandante terá a missão de ajustar a equipe e buscar resultados mais consistentes, algo que ainda não aconteceu neste início de temporada. Uma das principais fragilidades do Atlético tem sido o sistema defensivo, justamente um dos pontos fortes dos trabalhos de Domínguez.

O treinador se destaca pela montagem de equipes organizadas e sólidas defensivamente. Seu modelo de jogo parte da segurança na defesa, com poucos gols sofridos. Neste ano, pelo Estudiantes, sua equipe foi vazada apenas duas vezes em seis partidas.

Já o Atlético vive cenário oposto. Em 2026, o time sofreu 15 gols em 12 jogos e só passou ileso em uma partida. Os erros defensivos têm sido recorrentes desde a última temporada.

Diante desse contexto, Domínguez chega com a responsabilidade de fortalecer o setor mais vulnerável da equipe e encontrar o equilíbrio necessário para que o Atlético volte a apresentar regularidade e conquistar resultados positivos.

Eduardo Domínguez (Reprodução Estudiantes)

Números e títulos na carreira de Domínguez, novo técnico do Atlético

Estudiantes de La Plata – 163 jogos, 74 vitórias, 44 empates, 45 derrotas

Independiente – 29 jogos, 11 vitórias, 8 empates, 10 derrotas

Colón (2020–2021) – 56 jogos, 28 vitórias, 12 empates, 16 derrotas

Club Nacional – 8 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas

Colón (2017–2018) – 65 jogos, 28 vitórias, 19 empates, 18 derrotas

Huracán – 50 jogos, 17 vitórias, 20 empates, 13 derrotas

Títulos: 2019: Supercopa Uruguaia - Nacional

2021: Copa da Liga Argentina - Colón

2023: Copa Argentina - Estudiantes

2024: Copa da Liga Argentina e Troféu de Campeões - Estudiantes

2025: Campeonato Argentino e Troféu de Campeões - Estudiantes