O meio-campista Arthur reafirmou que deseja ficar no Grêmio após o fim do empréstimo, mas a Juventus, da Itália, ainda não sinalizou em dar continuidade na negociação. O contrato com o Tricolor se encerra em junho deste ano.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No fim do ano passado, o presidente Odorico Roman e o vice Antônio Dutra Jr. se reuniram na casa do jogador para entender a vontade do volante e as conversas com a equipe italiana. O Imortal pretende comprar o jogador.

Arthur tem contrato com a Juventus até julho de 2027 e, no contrato de empréstimo, não ampliou o vínculo com o clube europeu. O Grêmio tentou, mas não conseguiu incluir uma cláusula com metas para renovação até dezembro de 2026.

continua após a publicidade

- O passo mais difícil realmente é a Juventus, mas não adianta a gente começar a pensar muito em futuro e esquecer o presente. A Juventus não queria definir um valor na compra, deixou aberto. O Grêmio quer comprar, tem que falar com a Juventus, não tem preço determinado, vão resolver entre eles. Todo mundo sabe meu desejo de ficar - afirmou o atleta, entrevista ao canal do jornalista Duda Garbi.

➡️ Veja mais notícias do Grêmio

Arthur no Grêmio

Arthur, 29 anos, retornou ao Grêmio em setembro de 2025. Desde então, atuou em 15 partidas, sendo 13 na Série A do ano passado e duas no Campeonato Gaúcho nesta temporada, todas como titular.

continua após a publicidade

Criado e revelado no Tricolor, o volante estreou profissionalmente em 2015 e saiu vendido ao Barcelona em 2018. Ao todo, foram seis gols e quatro assistências em 70 jogos, com a conquista da Libertadores.

+Aposte no Grêmio no Campeonato Gaúcho!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.