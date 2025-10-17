menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

GP dos EUA de F1: horário e onde assistir corrida sprint e classificação neste sábado

Etapa é a 19º da categoria

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/10/2025
19:54
Max Verstappen no GP dos EUA de F1 (Foto: Jim Watson / AFP)
imagem cameraMax Verstappen no GP dos EUA de F1 (Foto: Jim Watson / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Fórmula 1 (F1) realiza, neste sábado (18), a corrida sprint e a classificação do Grande Prêmio dos EUA, 19ª etapa da temporada de 2025. A prova acontece no Circuito das Américas, no Texas. A corrida sprint começa às 14h (de Brasília), enquanto a classificação será às 18h. Todas as sessões do dia têm transmissão do BandSports e F1TV, enquanto a classificação também passa na Band.

Na corrida sprint, Max Verstappen largará na pole position. Lando Norris e Oscar Piastri vêm em seguida. Gabriel Bortoleto saiu da classificação sprint sem marcar tempo, com isso, ele vai largar da última posição.

Se por um lado Gabriel Bortoleto ficou sem voltas, a Sauber de Nico Hulkenberg chegou a liderar a última parte da classificação sprint. Ele terminou em quarto. Lewis Hamilton, que venceu a sprint da China neste ano, foi oitavo.

Classificação Sprint - GP dos EUA - grid de largada

Pos.PilotoEquipe

Max Verstappen

Red Bull Racing

Lando Norris

McLaren

Oscar Piastri

McLaren

Nico Hülkenberg

Kick Sauber

George Russell

Mercedes

Fernando Alonso

Aston Martin

Carlos Sainz

Williams

Lewis Hamilton

Ferrari

Alexander Albon

Williams

10º

Charles Leclerc

Ferrari

11º

Kimi Antonelli

Mercedes

12º

Isack Hadjar

Racing Bulls

13º

Pierre Gasly

Alpine

14º

Lance Stroll

Aston Martin

15º

Liam Lawson

Racing Bulls

16º

Oliver Bearman

Haas

17º

Franco Colapinto

Alpine

18º

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

19º

Esteban Ocon

Haas

20º

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

Conheça o Circuito das Américas

O Circuito das Américas (Cota), em Austin, capital do Texas, é considerado um autódromo novo. Ele teve a sua inauguração em 2010 e a estreia na F1 se deu dois anos depois, na temporada de 2012. Cota substituiu o circuito de Indianápolis na categoria.

Charles Leclerc no treino livre do GP dos EUA da Fórmula 1
Charles Leclerc no treino livre do GP dos EUA da Fórmula 1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Lewis Hamilton é o maior vencedor do GP dos Estados Unidos (considerando todas as provas disputadas no país), com seis conquistas. Depois dele, vem Michael Schumacher, com cinco. O britânico não vence a prova desde 2017. Entre as equipes, a maior vencedora é a Ferrari, que acumula 11 conquistas.

GP dos EUA de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 18h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 18 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida sprint - 14h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 19 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 16h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

