GP dos EUA de F1: horário e onde assistir corrida sprint e classificação neste sábado
Etapa é a 19º da categoria
Fórmula 1 (F1) realiza, neste sábado (18), a corrida sprint e a classificação do Grande Prêmio dos EUA, 19ª etapa da temporada de 2025. A prova acontece no Circuito das Américas, no Texas. A corrida sprint começa às 14h (de Brasília), enquanto a classificação será às 18h. Todas as sessões do dia têm transmissão do BandSports e F1TV, enquanto a classificação também passa na Band.
➡️ Verstappen supera McLaren na classificação sprint do GP dos EUA; Bortoleto vai mal
Na corrida sprint, Max Verstappen largará na pole position. Lando Norris e Oscar Piastri vêm em seguida. Gabriel Bortoleto saiu da classificação sprint sem marcar tempo, com isso, ele vai largar da última posição.
Se por um lado Gabriel Bortoleto ficou sem voltas, a Sauber de Nico Hulkenberg chegou a liderar a última parte da classificação sprint. Ele terminou em quarto. Lewis Hamilton, que venceu a sprint da China neste ano, foi oitavo.
Classificação Sprint - GP dos EUA - grid de largada
|Pos.
|Piloto
|Equipe
1º
Max Verstappen
Red Bull Racing
2º
Lando Norris
McLaren
3º
Oscar Piastri
McLaren
4º
Nico Hülkenberg
Kick Sauber
5º
George Russell
Mercedes
6º
Fernando Alonso
Aston Martin
7º
Carlos Sainz
Williams
8º
Lewis Hamilton
Ferrari
9º
Alexander Albon
Williams
10º
Charles Leclerc
Ferrari
11º
Kimi Antonelli
Mercedes
12º
Isack Hadjar
Racing Bulls
13º
Pierre Gasly
Alpine
14º
Lance Stroll
Aston Martin
15º
Liam Lawson
Racing Bulls
16º
Oliver Bearman
Haas
17º
Franco Colapinto
Alpine
18º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
19º
Esteban Ocon
Haas
20º
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
Conheça o Circuito das Américas
O Circuito das Américas (Cota), em Austin, capital do Texas, é considerado um autódromo novo. Ele teve a sua inauguração em 2010 e a estreia na F1 se deu dois anos depois, na temporada de 2012. Cota substituiu o circuito de Indianápolis na categoria.
Lewis Hamilton é o maior vencedor do GP dos Estados Unidos (considerando todas as provas disputadas no país), com seis conquistas. Depois dele, vem Michael Schumacher, com cinco. O britânico não vence a prova desde 2017. Entre as equipes, a maior vencedora é a Ferrari, que acumula 11 conquistas.
GP dos EUA de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 18h30 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 18 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida sprint - 14h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 19 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 16h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
