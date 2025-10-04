menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

GP de Singapura de F1: saiba quando, horário e onde assistir à corrida

Corrida é a 18ª da F1

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/10/2025
14:30
Gabriel Bortoleto no GP de Singapura de F1 (Foto: ROSLAN RAHMAN / AFP)
imagem cameraGabriel Bortoleto no GP de Singapura de F1 (Foto: ROSLAN RAHMAN / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Fórmula 1 (F1) realiza neste sábado (4), a corrida do Grande Prêmio de Singapura, 18ª etapa da temporada de 2025. A prova acontece no circuito de rua de Marina Bay, região central de Singapura. A etapa acontece a partir das 9h (de Brasília). A corrida tem transmissão da Band e F1TV.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Russell é pole no GP de Singapura de F1; Bortoleto cai e larga em 16º

George Russel foi o destaque da classificação em todas as partes da sessão. O inglês conseguiu se aproveitar de mais uma baixa da McLaren. Max Verstappen até chegou perto, mas repetiu o tabu de Singapura e não alcançou a pole position.

A McLaren, líder do campeonato, conseguiu o terceiro lugar de Oscar Piastri e um quinto de Lando Norris. Novamente, Verstappen superou a equipe britânica.

continua após a publicidade

Gabriel Bortoleto teve uma baixa e, após cinco etapas, caiu no Q1. O brasileiro larga da 16ª posição neste domingo.

Grid de largada do GP de SIngapura de F1

Posição de largadaPilotoEquipe

George Russell

Mercedes

Max Verstappen

Red Bull Racing

Oscar Piastri

McLaren

Kimi Antonelli

Mercedes

Lando Norris

McLaren

Lewis Hamilton

Ferrari

Charles Leclerc

Ferrari

Isack Hadjar

Racing Bulls

Oliver Bearman

Haas

10º

Fernando Alonso

Aston Martin

11º

Nico Hülkenberg

Kick Sauber

12º

Alexander Albon

Williams

13º

Carlos Sainz

Williams

14º

Liam Lawson

Racing Bulls

15º

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

16º

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

17º

Lance Stroll

Aston Martin

18º

Franco Colapinto

Alpine

19º

Esteban Ocon

Haas

20º

Pierre Gasly

Alpine

Conheça Singapura, palco da etapa

O Grande Prêmio de Singapura teve a sua primeira edição na temporada de 2008 da F1. A corrrida foi a primeira noturna da categoria, que hoje tem mais cinco provas na parte da noite. É uma prova que pode reunir boas ultrapassagens.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O maior vencedor do circuito é Sebastian Vettel, com cinco vitórias. Em seguida, o inglês Lewis Hamilton anota quatro conquistas em Singapura, enquanto Fernando Alonso tem duas. Nas equipes, Mercedes, Red Bull e Ferrari empatam com quatro vitórias.

continua após a publicidade
GP de Singapura de F1 (Foto: Clive Mason/Getty Images/Red Bull Content Pool)
GP de Singapura de F1 (Foto: Clive Mason/Getty Images/Red Bull Content Pool)

GP de Singapura de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 4 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 6h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 10h | Band, BandSports e F1TV

DOMINGO, 5 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 9h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias