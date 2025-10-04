GP de Singapura de F1: saiba quando, horário e onde assistir à corrida
Corrida é a 18ª da F1
A Fórmula 1 (F1) realiza neste sábado (4), a corrida do Grande Prêmio de Singapura, 18ª etapa da temporada de 2025. A prova acontece no circuito de rua de Marina Bay, região central de Singapura. A etapa acontece a partir das 9h (de Brasília). A corrida tem transmissão da Band e F1TV.
➡️ Russell é pole no GP de Singapura de F1; Bortoleto cai e larga em 16º
George Russel foi o destaque da classificação em todas as partes da sessão. O inglês conseguiu se aproveitar de mais uma baixa da McLaren. Max Verstappen até chegou perto, mas repetiu o tabu de Singapura e não alcançou a pole position.
A McLaren, líder do campeonato, conseguiu o terceiro lugar de Oscar Piastri e um quinto de Lando Norris. Novamente, Verstappen superou a equipe britânica.
Gabriel Bortoleto teve uma baixa e, após cinco etapas, caiu no Q1. O brasileiro larga da 16ª posição neste domingo.
Grid de largada do GP de SIngapura de F1
|Posição de largada
|Piloto
|Equipe
1º
George Russell
Mercedes
2º
Max Verstappen
Red Bull Racing
3º
Oscar Piastri
McLaren
4º
Kimi Antonelli
Mercedes
5º
Lando Norris
McLaren
6º
Lewis Hamilton
Ferrari
7º
Charles Leclerc
Ferrari
8º
Isack Hadjar
Racing Bulls
9º
Oliver Bearman
Haas
10º
Fernando Alonso
Aston Martin
11º
Nico Hülkenberg
Kick Sauber
12º
Alexander Albon
Williams
13º
Carlos Sainz
Williams
14º
Liam Lawson
Racing Bulls
15º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
16º
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
17º
Lance Stroll
Aston Martin
18º
Franco Colapinto
Alpine
19º
Esteban Ocon
Haas
20º
Pierre Gasly
Alpine
Conheça Singapura, palco da etapa
O Grande Prêmio de Singapura teve a sua primeira edição na temporada de 2008 da F1. A corrrida foi a primeira noturna da categoria, que hoje tem mais cinco provas na parte da noite. É uma prova que pode reunir boas ultrapassagens.
O maior vencedor do circuito é Sebastian Vettel, com cinco vitórias. Em seguida, o inglês Lewis Hamilton anota quatro conquistas em Singapura, enquanto Fernando Alonso tem duas. Nas equipes, Mercedes, Red Bull e Ferrari empatam com quatro vitórias.
GP de Singapura de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h | BandSports e F1TV
SÁBADO, 4 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 6h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 10h | Band, BandSports e F1TV
DOMINGO, 5 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 9h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
