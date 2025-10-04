AO VIVO: acompanhe a classificação do GP de Singapura de F1
A Fórmula 1 (F1) realiza neste sábado (4), a classificação do Grande Prêmio de Singapura, 18ª etapa da temporada de 2025. A prova acontece no circuito de rua de Marina Bay, região central de Singapura. O qualificatório acontece a partir das 10h (de Brasília). A sessão tem transmissão da Band, BandSports e F1TV.
🟢 ATUALIZAÇÃO: 🟩 Com os primeiros tempos, Verstappen lidera o Q1
🔻 ELIMINADOS NO Q1: ainda sem eliminados
🔻 ELIMINADOS NO Q2: ainda sem eliminados
Como está sendo a classificação para o GP de Singapura de F1?
Aguardando início
Conheça Singapura, palco da etapa
O Grande Prêmio de Singapura teve a sua primeira edição na temporada de 2008 da F1. A corrrida foi a primeira noturna da categoria, que hoje tem mais cinco provas na parte da noite. É uma prova que pode reunir boas ultrapassagens.
O maior vencedor do circuito é Sebastian Vettel, com cinco vitórias. Em seguida, o inglês Lewis Hamilton anota quatro conquistas em Singapura, enquanto Fernando Alonso tem duas. Nas equipes, Mercedes, Red Bull e Ferrari empatam com quatro vitórias.
GP de Singapura de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h | BandSports e F1TV
SÁBADO, 4 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 6h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 10h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 5 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 9h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
