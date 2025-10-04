Mariana Becker retorna à transmissão da F1 após falta de pagamento
Band não havia entrada em acordo com produtora
- Matéria
- Mais Notícias
Mariana Becker, repórter da Fórmula 1 (F1) na TV Band retornou às transmissões da categoria na emissora após um impasse de pagamento. Na última quinta-feira (2), a jornalista Julianne Cerasoli, do "UOL", divulgou que a Band não fez o repasse de verba para a produção. Entretanto, a situação mudou na manhã deste sábado e a repórter está fazendo as entradas de forma improvisada.
➡️ Globo confirma número de corridas na TV aberta e repórteres da F1 2026
Segundo o "UOL", a emissora fez diversas reuniões para contornar a situação, chegando a uma solução pouco antes da terceira sessão de treino livre. Mariana Becker está sozinha no circuito da F1, sem os demais colegas que o acompanham. A câmera está sendo operada por um cinegrafista da própria categoria.
Na manhã deste sábado, as entradas da jornalista estão com pouca qualidade e com o som ambiente mais alto que a voz de Mariana Becker.
Conheça Singapura, palco da etapa
O Grande Prêmio de Singapura teve a sua primeira edição na temporada de 2008 da F1. A corrrida foi a primeira noturna da categoria, que hoje tem mais cinco provas na parte da noite. É uma prova que pode reunir boas ultrapassagens.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
O maior vencedor do circuito é Sebastian Vettel, com cinco vitórias. Em seguida, o inglês Lewis Hamilton anota quatro conquistas em Singapura, enquanto Fernando Alonso tem duas. Nas equipes, Mercedes, Red Bull e Ferrari empatam com quatro vitórias.
GP de Singapura de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h | BandSports e F1TV
SÁBADO, 4 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 6h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 10h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 5 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 9h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
- Matéria
- Mais Notícias