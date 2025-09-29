Hamilton perde Roscoe, buldogue que o acompanhou por 11 anos na F1

O heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, comunicou o falecimento de seu buldogue inglês Roscoe. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (29), após o animal não resistir a complicações decorrentes de uma pneumonia que evoluiu para parada cardíaca. O cachorro, adotado pelo piloto em 2013, faleceu nos braços de Hamilton na noite de domingo (28).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O piloto da Ferrari relatou que precisou tomar a decisão de desligar os aparelhos que mantinham Roscoe vivo após quatro dias em suporte de vida. Hamilton compartilhou a notícia em suas redes sociais, expressando seus sentimentos pela perda do animal que foi seu fiel companheiro durante grande parte de sua carreira na Fórmula 1.

— Depois de quatro dias em suporte de vida, lutando com toda a força que tinha, tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida e dizer adeus ao Roscoe. Ele nunca parou de lutar, até o último instante. Sinto-me muito grato e honrado por ter compartilhado minha vida com uma alma tão linda, um anjo e um verdadeiro amigo — declarou Hamilton em suas redes sociais.

continua após a publicidade

O buldogue inglês tornou-se uma figura conhecida no ambiente da Fórmula 1, principalmente nos grandes prêmios realizados na Inglaterra. Roscoe possuía mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, onde o piloto mantinha uma página dedicada ao animal.

➡️F1: Hamilton atualiza estado de Roscoe após parada cardíaca

A Mercedes, equipe pela qual Hamilton competiu entre 2013 e 2024, manifestou apoio ao piloto: "Nossos pensamentos estão com você, Lewis. Roscoe trouxe muita felicidade para aqueles que o conheceram e sempre será parte da nossa família".

continua após a publicidade

A Ferrari, atual equipe do britânico, afirmou que o animal "sempre será parte do paddock", enquanto a Fórmula 1 descreveu Roscoe como "estrela por mérito próprio".

Em uma de suas publicações, Hamilton mencionou que Roscoe agora estará junto de Coco, outra buldogue que pertenceu ao piloto e faleceu em 2020 devido a um ataque cardíaco.

O piloto britânico descreveu a experiência como "uma das mais dolorosas" de sua vida, demonstrando profundo pesar pela morte de seu companheiro canino que acompanhou Hamilton durante vários momentos importantes de sua trajetória como um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1.