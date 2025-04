Ficha do jogo GEN LAZ 33ª rodada Serie A Data e Hora Segunda-feira (21), às 13h (de Brasília) Local Luigi Ferraris, em Gênova (ITA) Árbitro Giovanni Ayroldi Assistentes Vittorio Di Gioia Var Daniele Paterna Onde assistir

Nesta segunda-feira (21), o Genoa recebe a Lazio no estádio Luigi Ferraris, em Gênova, em jogo válido pela 33ª rodada da Seria A italiana 2024/25. O confronto acontece às 13h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo na Disney Plus (streaming).

O Genoa vem de empate em 0 a 0 contra o Verona fora de casa. O time de Gênova ocupa a 12ª colocação do Campeonato Italiano, com 39 pontos, e não tem mais chances de conseguir vaga em uma competição europeia. Ao mesmo tempo, o Genoa está a 14 pontos da zona de rebaixamento e precisa apenas de mais 2 pontos para se livrar matematicamente da segunda divisão na próxima temporada.

A Lazio pode ultrapassar a Roma em caso de vitória (Foto: Tiziana Fabi/AFP)

Já a Lazio vem de uma eliminação dolorosa nas quartas de final da Conference League para o Bodø/Glimt, da Noruega, após vencer o jogo da volta por 3 a 1 e perder nas cobranças de pênaltis. No campeonato italiano, a Lazio ocupa, atualmente, a sétima colocação com 56 pontos, e ainda sonha com uma vaga na Champions League na próxima temporada. Se vencer, o time ultrapassa a Roma, seu maior rival histórico, e vai para a quinta posição - no mínimo.

✅ FICHA TÉCNICA

GENOA X LAZIO

33ª RODADA – CAMPEONATO ITALIANO

📆 Data e horário: Segunda-feira, 21 de abril, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Luigi Ferraris, em Gênova (ITA)

📺 Onde assistir: Disney Plus (Streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GENOA: Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Miretti, Vitinha; Pinamonti

LAZIO: Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dia, Zaccagni; Noslin