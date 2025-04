O Liverpool pode dar ao seu torcedor um belo presente de Páscoa, e não é chocolate. O clube pode ser campeão da Premier League neste domingo (20) e quebrar a sequência de quatro títulos de Campeonato Inglês do Manchester City. Se vencer o Leicester fora de casa, o Liverpool tem a possibilidade de levantar a taça ainda hoje.

Os Reds estão prestes a se consagrarem campeões da Premier League. Antes da conclusão da 33ª rodada, o time tem 76 pontos, e é seguido pelo Arsenal, segundo colocado, com 63 pontos. Para ser campeão neste domingo de Páscoa, o Liverpool precisa que o Arsenal perca seu jogo fora de casa contra o Ipswich Town às 10h (de Brasília). Além disso, precisa fazer a sua parte: vencer fora de casa o Leicester City.

Nesse caso, o Liverpool chegaria a 79 pontos em 33 partidas, e o Arsenal estacionaria nos 63. Com cinco rodadas sobrando, os Gunners só conseguiriam somar mais 15 pontos, chegando a 78. Os Reds poderiam perder todos os seus últimos jogos que ainda seriam campeões pela segunda vez da Premier League. O O clube já foi campeão inglês 19 vezes, mas apenas uma na era moderna do campeonato.

Liverpool na temporada

Na atual edição da Premier League, o Liverpool tem 76 pontos em 32 partidas, representando um aproveitamento de 79%. O time não sentiu falta do lendário Jürgen Klopp na primeira temporada sem o alemão na liga inglesa, e, Arne Slot, treinador holandês que veio do Feyenoord, rapidamente transmitiu suas ideias aos jogadores do elenco.

Arne Slot pode ser campeão pelo Liverpool (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Na Champions League, contudo, o torcedor do Liverpool viu o sonho da conquista indo embora ao ver o time sendo eliminado nas oitavas de final contra o Paris Saint German, nas cobranças de pênalti. Os ingleses tiveram a melhor campanha da competição na fase de liga, mas foram barrados pela boa fase que vive o time francês.