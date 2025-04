Neste sábado, a atacante brasileira Jéssica Beiral denunciou, em suas redes sociais, as condições precárias vividas por ela na Turquia, causadas pelo clube pelo qual jogou de janeiro até o início de abril: o Golbasi. Jéssica afirmou que está sem receber salários desde que chegou e pede ajuda para sair do país e voltar ao Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A brasileira fez uma nota de indignação no Instagram com a esperança de receber ajuda e ganhar visibilidade.

— Como toda atleta do futebol feminino, sempre buscamos o melhor: melhores salários, condições dignas, contratos justos. Mas, infelizmente, muitas vezes somos enganadas (...) quando cheguei aqui, percebi que nada era como o prometido. O salário não foi pago, a alimentação é precária e as condições são desumanas. Isso destrói o psicológico de qualquer pessoa. Já estou há 10 dias esperando pelos salários atrasados e pela minha passagem de volta para o Brasil. Não tenho respostas da diretoria, estou isolada, mal tenho o que comer e estou enfrentando situações que nunca imaginei viver — denunciou.

continua após a publicidade

➡️Xabi Alonso é a prioridade do Real Madrid, diz Fabrizio Romano

Beiral está sem contrato e não consegue voltar ao Brasil

Em depoimento ao 'ge', Jéssica Beiral afirmou que o clube havia combinado de emitir a passagem de volta para o Brasil ao final do contrato, mas não o fez. Na Turquia, a brasileira contou ainda que está morando no alojamento do clube e que, assim como outras colegas de equipe, está passando por dificuldades até para comprar alimento.

Bieiral em treino (Foto: Reprodução)

— Meu contrato era até dia 07 de abril. O campeonato acabou dia 11. Eu já tinha cobrado deles os meus salários atrasados e minha passagem, mas não tive respostas. Agora estou aqui desde o dia 11 esperando minha passagem e meus salários e nada. Agora não tenho o que comer direito, somente pão, macarrão e água. Só isso que como todos os dias. Falei com minha família, mas infelizmente a passagem é muito cara. Agora estou tentando conseguir ajuda pra ir embora.