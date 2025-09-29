Galatasaray x Liverpool: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Champions League
Confira as principais informações do duelo válido pela fase de liga
Galatasaray e Liverpool se enfrentam nesta terça-feira (30), às 16h (de Brasília), no RAMS Park, em Istambul (TUR), pela 2ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela Space (canal fechado) e pelo HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir no HBO Max.
O Galatasaray chega pressionado para o duelo. O time turco, comandado por Okan Buruk, foi goleado por 5 a 1 pelo Eintracht Frankfurt na estreia da Champions, mas mantém campanha perfeita no Campeonato Turco, com sete vitórias em sete jogos. A expectativa é contar com Victor Osimhen, recuperado, e força máxima para reagir no torneio europeu.
Ficha do jogo
Do outro lado, o Liverpool tenta manter o embalo após vencer o Atlético de Madrid por 3 a 2 em Anfield na primeira rodada da Champions. Porém, a equipe de Arne Slot perdeu para o Crystal Palace por 2 a 1 na Premier League e busca se recuperar fora de casa. O time terá os desfalques de Federico Chiesa, Giovanni Leoni e Stefan Bajcetic, mas contará com o retorno de Ekitiké, liberado após suspensão.
Tudo sobre o jogo entre Galatasaray e Liverpool (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Galatasaray 🆚 Liverpool
2ª rodada – Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 30 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: RAMS Park, em Istambul (TUR)
👁️ Onde assistir: Space (canal fechado) e HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Clément Turpin (FRA)
🚩 Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pages (FRA)
📺 VAR: Jérôme Brisard (FRA)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Galatasaray (Técnico: Okan Buruk)
Ugurcan Cakir; Singo, Davinson Sánchez, Bardakci e Roland Sallai; Torreira e Gundogan; Akgün, Leroy Sané e Yilmaz; Icardi.
Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Alisson; Bradley, Van Dijk, Konaté e Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai e Wirtz; Gakpo, Salah e Alexander Isak.
