Fulham x Brentford: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Inglês
Fulham e Brentford terão os caminhos cruzados pela quinta rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (20), às 16h (de Brasília), no Craven Cottage, em Londres (ING). O jogo terá transmissão exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Fulham ⚫⚪
O Fulham ocupa a 11ª colocação da tabela da Premier League e soma cinco pontos, com uma vitória, dois empates e uma derrota. O clube de Marco Silva empatou com o Brighton e Manchester United, ambos em 1 a 1, perdeu para o Chelsea, por 2 a 0, e venceu o Leeds por 1 a 0.
Brentford 🐝
Uma posição abaixo do adversário, o Brentford venceu uma vez, empatou duas e perdeu uma partida. Na estreia, sofreu 3 a 1 para o Nottingham Forest, venceu o Aston Villa por 1 a 0, perdeu para o Sunderland por 2 a 1 e empatou com o Chelsea em 2 a 2.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Fulham e Brentford (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Fulham 🆚 Brentford
5ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Craven Cottage, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Michael Oliver
🚩 Assistentes: Stuart Burt, James Mainwaring e Simon Hooper (quarto árbitro)
📺 VAR: Jarred Gillett (VAR1) e Natalie Aspinall (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Fulham (Técnico: Marco Silva)
Leno; Tete, Andersen, Bassey e Sessegnon; Lukic e Berge; Wilson, Joshua King e Iwobi; Rodrigo Muniz.
❌ Desfalques: -
❓ Dúvidas: -
Brentford (Técnico: Keith Andrews)
Kelleher; Michael Kayode, Van de Berg, Collins e Lewis-Potter; Henderson e Yarmolyuk; Jensen, Pinnock e Schade; Thiago.
❌ Desfalques: Gustavo Nunes e Paris Maghoma.
❓ Dúvidas: -
