Onde Assistir

Fulham x Brentford: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League

Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Inglês

Fulham x Brentford: quinta rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraFulham x Brentford: quinta rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Londres (ING)
Dia 19/09/2025
16:00
Fulham e Brentford terão os caminhos cruzados pela quinta rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (20), às 16h (de Brasília), no Craven Cottage, em Londres (ING). O jogo terá transmissão exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Fulham ⚫⚪

O Fulham ocupa a 11ª colocação da tabela da Premier League e soma cinco pontos, com uma vitória, dois empates e uma derrota. O clube de Marco Silva empatou com o Brighton e Manchester United, ambos em 1 a 1, perdeu para o Chelsea, por 2 a 0, e venceu o Leeds por 1 a 0.

Brentford 🐝

Uma posição abaixo do adversário, o Brentford venceu uma vez, empatou duas e perdeu uma partida. Na estreia, sofreu 3 a 1 para o Nottingham Forest, venceu o Aston Villa por 1 a 0, perdeu para o Sunderland por 2 a 1 e empatou com o Chelsea em 2 a 2.

Ficha do jogo

Fulham-escudo-onde-assistir
FUL
Brentford-escudo-onde-assistir
BRE
5ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 20 de setembro, às 16h (de Brasília)
Local
Craven Cottage, em Londres (ING)
Árbitro
Michael Oliver
Assistentes
Stuart Burt, James Mainwaring e Simon Hooper (quarto árbitro)
Var
Jarred Gillett (VAR1) e Natalie Aspinall (AVAR)
✅ FICHA TÉCNICA
Fulham 🆚 Brentford
5ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Craven Cottage, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Michael Oliver
🚩 Assistentes: Stuart Burt, James Mainwaring e Simon Hooper (quarto árbitro)
📺 VAR: Jarred Gillett (VAR1) e Natalie Aspinall (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fulham (Técnico: Marco Silva)
Leno; Tete, Andersen, Bassey e Sessegnon; Lukic e Berge; Wilson, Joshua King e Iwobi; Rodrigo Muniz.

❌ Desfalques: -
Dúvidas: -

Brentford (Técnico: Keith Andrews)
Kelleher; Michael Kayode, Van de Berg, Collins e Lewis-Potter; Henderson e Yarmolyuk; Jensen, Pinnock e Schade; Thiago.

❌ Desfalques: Gustavo Nunes e Paris Maghoma.
Dúvidas: -

Kevin em estreia pelo Fulham (Foto: Divulgação/Fulham)
