Messi bate martelo sobre renovação com Inter Miami; saiba detalhes

O atacante Lionel Messi tomou a decisão sobre seu futuro no Inter Miami. Segundo informações divulgadas pela "ESPN", o camisa 10 e o clube estão nos últimos detalhes para o anúncio oficial da renovação de contrato. Atualmente, o vínculo do argentino com a equipe norte-americana vai até o fim de 2025.

A informação encerra a história de que Messi poderia deixar o clube e procurar uma liga mais competitiva para se preparar para a Copa do Mundo de 2026. A permanência do craque argentino era uma obsessão de Jorge Mas, dono do Inter Miami, que prometeu fazer de tudo para segurar o camisa 10 até o fim da carreira.

As negociações ainda não estão fechadas, mas a intenção é clara: ambas as partes desejam seguir juntas e o contrato será moldado de acordo com as vontades e a disponibilidade de Messi, o permitindo decidir seu futuro conforme se sinta bem fisicamente e motivado para continuar jogando.

Messi comemora um de seus gols pelo Inter Miami (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Messi no Inter Miami

Messi está no Inter Miami desde 2023, soma 75 jogos, 62 gols e 30 assistências. Apenas em 2025, Messi já contribuiu diretamente com 32 gols em 26 partidas pela equipe. É o segundo clube pelo qual mais marcou, bem mais do que os 32 anotados com a camisa do PSG.

De lanterna da Conferência Leste, o Inter Miami passou a ser tratado como uma potência esportiva e comercial nos Estados Unidos. Em menos de um ano, o clube conquistou a Leagues Cup e, em 2024, venceu a Supporters’ Shield, prêmio dado à equipe com a melhor campanha na temporada regular.

