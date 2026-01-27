Liverpool x Qarabag: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
Liverpool e Qarabag se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), no Anfield Road, em Liverpool (ING), pela última rodada da fase de liga da Uefa Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir na MAX
O Liverpool chega para o confronto dependendo apenas de si para garantir vaga direta nas oitavas de final. Os Reds ocupam a quarta colocação da Champions, com 15 pontos, e entram em campo buscando confirmar presença no Top 8, sem necessidade de acompanhar resultados paralelos. Apesar da boa campanha, a equipe de Arne Slot convive com problemas defensivos e segue com desfalques importantes no elenco.
Ficha do jogo
Do outro lado, o Qarabag também encara o duelo como decisivo. O clube do Azerbaijão aparece na 18ª posição, com 10 pontos, dentro da zona de classificação aos playoffs. Um resultado positivo em Anfield pode assegurar a permanência na competição, enquanto uma derrota pode deixar a equipe dependente de outros jogos da rodada final.
Tudo sobre Liverpool x Qarabag (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Liverpool 🆚 Qarabag
8ª rodada – Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Anfield Road, em Liverpool (ING)
👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)
🕴️ Árbitro: Ivan Kružliak (ESL)
🚩 Assistentes: Branislav Hancko (ESL) e Jan Pozor (ESL)
📺 VAR: Pol van Boekel (HOL)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴🔴 Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Alisson; Frimpong, Endo, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai; Wirtz, Salah e Ekitiké.
⚫⚪ Qarabag (Técnico: Gurban Gurbanov)
Kochalski; Matheus Silva, Mustafazada, Medina e Jafarguliyev; Pedro Bicalho, Jankovic e Leandro Andrade; Zoubir, Montiel e Durán.
