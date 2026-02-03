Athletico-PR apresenta uniformes de treino e viagem para 2026

O Athletico Paranaense e a Umbro divulgaram, nesta segunda-feira (02), os novos uniformes de treino e viagem que acompanharão o elenco ao longo da temporada 2026.

Desenvolvidos para a rotina do futebol profissional, os novos uniformes de treino do Athletico priorizam mobilidade e resistência, com foco no uso diário pelos atletas. O design mantém referências visuais tradicionais do clube.

Além do material de treino, Athletico e Umbro também apresentaram as novas peças de viagem para a temporada de 2026. Os modelos foram projetados para os deslocamentos da equipe ao longo do calendário e têm como principais características a praticidade.

Segundo o clube, os novos uniformes fazem parte da estrutura de preparação dos atletas e integram o conjunto de recursos utilizados no dia a dia da equipe profissional.

— Cada detalhe que envolve o dia a dia do atleta importa. Os novos uniformes reforçam a identidade do Athletico e acompanham a intensidade com que o clube trabalha e compete. Eles fazem parte da nossa rotina e da forma como nos apresentamos dentro e fora de campo — afirma Fernando Volpato, diretor de operações do Athletico Paranaense.

Parceira antigo do Furacão, a Umbro destaca a conexão entre tradição, futebol e inovação na criação das novas peças.

— Desenvolver os uniformes de treino e viagem do Athletico é traduzir a força de um clube que vive o futebol de forma intensa. Nosso objetivo foi criar peças que acompanhem essa energia, respeitando a identidade do Furacão e o espírito competitivo que fazem parte da história do CAP — diz Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

Os novos uniformes de treino e viagem do Athletico Paranaense para a temporada 2026 já passam a integrar a rotina do elenco profissional.

Uniforme de treino (Foto: Divulgação/Umbro)