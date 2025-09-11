Relembre estreias de técnicos do Fortaleza antes de Palermo

Novo treinador do Fortaleza, Martín Palermo fará a sua estreia pela equipe no próximo sábado (13), na Arena Castelão, diante do Vitória. O embate pela 23ª rodada da Série A terá início às 16h (de Brasília). O Lance! relembra as últimas estreias de treinadores no time do Pici.

continua após a publicidade

Fazendo um recorte recente, Rogério Ceni iniciou a sua passagem no Leão com uma vitória por 4 a 0 sobre o Uniclinic, no dia 17 de janeiro de 2018. O profissional ficou no clube até 2019, quando aceitou uma proposta do Cruzeiro.

Zé Ricardo, sucessor na função, estreou com derrota por 1 a 0 para o Internacional no dia 17 de agosto de 2019. O técnico foi demitido pouco depois e Ceni, livre no mercado, fez seu retorno.

continua após a publicidade

O ex-goleiro começou seu segundo trabalho no clube com um triunfo por 1 a 0 diante do Botafogo, no dia 30 de setembro de 2019. A nova passagem teve fim em novembro de 2020, quando Ceni foi para o Flamengo.

Renato Paiva em partida do Fortaleza contra o Bahia (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Marcelo Chamusca assumiu e começou perdendo por 3 a 2 para o São Paulo, no dia 14 de novembro de 2024. Enderson Moreira, que veio em seguida, estreou com um 0 a 0 diante do Grêmio no dia 9 de janeiro de 2021. O profissional foi demitido em abril.

continua após a publicidade

Na sequência, Juan Pablo Vojvoda iniciou uma passagem que duraria mais de quatro anos. O argentino estreou com uma vitória por 6 a 1 sobre o Crato, no dia 13 de maio de 2021, valendo pelo Campeonato Estadual. Vojvoda foi demitido em julho deste ano.

Renato Paiva fez seu primeiro jogo no empate por 1 a 1 com o Bahia, no dia 19 de julho. O português foi demitido após dez embates, com um aproveitamento de 20%.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois da derrota por 2 a 1 para o Internacional, o Leão do Pici voltará a campo no dia 13 de setembro (sábado). A equipe receberá o Vitória, na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília), pela Série A.