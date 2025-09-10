Fortaleza e Vitória duelam pela Série A com vantagem mandante

Fortaleza e Vitória se enfrentam neste sábado (13), na Arena Castelão, pela 23ª rodada da Série A. O embate terá início às 16h (de Brasília). Em solo cearense, a vantagem no retrospecto do confronto está com o Tricolor.

São 14 jogos em solo cearense, com sete triunfos do Fortaleza, cinco do Vitória e dois empates. Relembrando o encontro mais recente no Castelão, pela Copa do Nordeste deste ano, os baianos venceram por 2 a 1: Lucero abriu o placar e Mosquito e Baralhas garantiram a virada.

Analisando todos os embates, a vantagem passa a ser baiana. São 13 resultados positivos para o Vitória, nove para o Fortaleza e seis igualdades em 28 jogos. O Tricolor marcou 30 gols e o Rubro-Negro fez 42.

Partida entre Vitória e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

Esta será a estreia do técnico Martín Palermo pelo Fortaleza. O argentino foi contratado para substituir Renato Paiva, que realizou dez partidas e conquistou uma vitória no Leão.

O Vitória, por sua vez, será comandado por Rodrigo Chagas. O profissional foi efetivado no cargo depois da demissão de Fábio Carille, que sofreu uma goleada por 8 a 0 contra o Flamengo.

Rodrigo esteve à frente da equipe no triunfo por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, placar que encerrou uma sequência de seis partidas sem resultados positivos.

Posições de Fortaleza e Vitória no Brasileirão

O Fortaleza é o 19º colocado neste Brasileirão, com 15 pontos. O Vitória, em 17º lugar, tem 22 pontos. Assim, o duelo tem grande importância na luta travada pelas equipes contra o rebaixamento.