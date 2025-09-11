Presidente revela novo reforço gringo no Vitória: ‘Deve chegar sábado’
Rubro-Negro vai fechar dez contratações nesta janela
A janela de transferências já foi encerrada, mas o Vitória ainda segue em reformulação. Em entrevista coletiva na última quarta-feira, o presidente Fábio Mota revelou que o elenco não está fechado e espera mais um reforço no final desta semana.
De acordo com o dirigente, o Vitória chegou a um acordo com um atacante espanhol, que deve chegar a Salvador neste sábado, mesmo dia em que Rubro-Negro volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza, no Castelão.
— A gente está acertado com um atacante, deve chegar sábado, fazer exames domingo e na segunda-feira a gente deve anunciar. A gente tinha necessidade. A gente negociava antes da janela fechar, ficou livre e pode vir a qualquer momento — detalhou Fábio Mota sobre o novo reforço do Vitória.
— É um gringo, espanhol. Não vou dar o nome porque não está com contrato assinado.
Vale destacar que o Vitória deu uma atenção especial para o mercado internacional nesta janela de transferências e trouxe outros quatro atletas estrangeiros: Rúben Rodrigues (meia português), Renzo López (atacante uruguaio), Rúben Ismael (volante português) e Aitor Cantalapiedra (atacante espanhol), este último, inclusive, é o que mais ganha oportunidades neste momento.
Mesmo com fechamento da janela de transferências, o regulamento das Séries A e B permite inscrições de novos jogadores até 9 de setembro, dentro do limite de 50 nomes na lista, ou até 20 de setembro se houver substituição na relação, com até oito mudanças. Para isso, o jogador deve estar livre no mercado e ter encerrado o último contrato antes do fechamento da janela.
