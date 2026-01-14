Fortaleza e Quixadá se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 3ª rodada do Campeonato Cearense, terá transmissão do Canal GOAT e da TVC Esporte (YouTube).

O Fortaleza vem de empate em 0 a 0 contra o Ferroviário. O Quixadá, por sua vez, derrotou o Maracanã por 1 a 0 em tal rodada.

Ficha do jogo FOR QUI 3ª rodada Campeonato Cearense Data e Hora Quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, às 20h30 (de Brasília) Local Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE) Árbitro Wanderson Marques (CE) Assistentes Nailton Oliveira (CE) e Italo Barbosa (CE) Var - Onde assistir Canal GOAT e TVC Esporte (YouTube)

O Fortaleza é o quarto colocado no Grupo A, com um ponto. O Quixadá, que tem quatro, está em terceiro lugar na mesma chave.

Histórico do confronto

Fortaleza e Quixadá já se enfrentaram 27 vezes. São 19 vitórias para o Tricolor, três para o Canário e cinco empates no retrospecto.

Será o segundo jogo de Thiago Carpini no comando do Tricolor. O técnico chegou para substituir Martín Palermo, que optou por não renovar seu vínculo no clube.

Na estreia, mesmo com um a mais durante todo o 2º tempo, o Leão não saiu do 0 a 0 contra o Ferroviário.

Partida entre Ferroviário e Fortaleza, pelo Campeonato Cearense (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)

Confira as informações do jogo entre Fortaleza x Quixadá

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X QUIXADÁ

CAMPEONATO CEARENSE - 3ª RODADA (FASE DE GRUPOS)

📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: Canal GOAT e TVC Esporte (YouTube)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wanderson Marques (CE)

🚩 Assistentes: Nailton Oliveira (CE) e Italo Barbosa (CE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FORTALEZA: Brenno; Mailton, Rodrigo, Cardona, e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre e Lucas Crispim; Pochettino, Bareiro e Moisés. Técnico: Thiago Carpini.

QUIXADÁ: Josué; Lê Santos, Leonardo, Samuel e Dudu Caririaçu; Anderson Paulista, Gustavo, Davi e Eric; Juninho Quixadá e Francisco. Técnico: Juranilson Vieira.