O Fortaleza empatou com o Ferroviário por 0 a 0 na noite deste domingo (11), no Estádio Presidente Vargas, valendo pela 2ª rodada do Campeonato Cearense. Apesar de ter um a mais na etapa final, o time do Pici não conseguiu a vitória.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Assim, o clube coral é o segundo colocado no Grupo A, com quatro pontos. O Leão, que fez a sua estreia em 2026, tem um ponto e está em quarto lugar na mesma chave.

Fortaleza estreia no ano com um empate

O Fortaleza fez, neste domingo (11), a sua estreia em 2026. O clube iniciou a campanha no Estadual contra o Ferroviário, sendo esse o primeiro clássico desta edição do campeonato.

continua após a publicidade

O Ferroviário teve chance de abrir o placar com Mena, mas Brenno defendeu. A resposta do Leão veio com Moisés, que chutou para a defesa de Sivaldo. A partida seguiu com muitas disputas no meio-campo.

Na reta final do 1º tempo, Bruno Miranda foi expulso de forma direta após uma entrada em Lucas Crispim. Os times chegaram a entrar em uma discussão antes da ida para os vestiários no intervalo.

continua após a publicidade

Partida entre Ferroviário e Fortaleza, pelo Campeonato Cearense (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)

Mesmo com um a menos, o Ferroviário começou o 2º tempo com uma boa chance: Léo cabeceou e obrigou Brenno a defender. Nos minutos seguintes, o Fortaleza começou a aproveitar a vantagem númerica.

Sivaldo apareceu para defender chute de Maílton. O Tricolor do Pici finalizou com Lucca Prior, mas a bola desviou na defesa coral.

Os times insistiram nos últimos instantes por meio da bola parada, mas não balançaram as redes. Assim, o primeiro clássico desse Campeonato Cearense ficou empatado em 0 a 0.

✅ FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIO 0 X 0 FORTALEZA

CAMPEONATO CEARENSE - 2ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 11/01/2026 - 18h

📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Ramires, Black (FER); Bareiro, Lucas Sasha, Cardona (FOR)

🔴 Cartão vermelho: Bruno Miranda (FER)

🟨 Árbitro: Léo Simão Holanda (CE)

🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Camila Ferreira de Sousa (CE)

FERROVIÁRIO (Técnico: Nuno Pereira)

Sivaldo; Ramires, Bruno Miranda, Leo Paraíso e Pedrinho; Luan (João Neto), Lucas Black, Mena (Kiuan), Thálisson e Felipe Sales (Camilo); Jefinho (Iago Fabrício).

FORTALEZA (Técnico: Thiago Carpini)

Brenno; Mancuso (Lucca Prior), Rodrigo, Cardona e Diogo Barbosa; Lucas Sasha (Matheus Rossetto), Pierre e Lucas Crispim (Maílton); Pochettino (Lucas Emanoel), Bareiro e Moisés.