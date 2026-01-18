Fortaleza e Maracanã se enfrentam neste domingo (18), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 4ª rodada do Campeonato Cearense, terá transmissão da TV Verdes Mares, do Canal GOAT, da TV Ceará e da TVC Esporte (YouTube).

O Fortaleza vem de vitória por 4 a 0 sobre o Quixadá. O Maracanã, por sua vez, perdeu para o Horizonte por 2 a 1 em tal rodada.

Ficha do jogo FOR MAR 4ª rodada Campeonato Cearense Data e Hora Domingo, 18 de janeiro de 2026, às 18h (de Brasília) Local Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE) Árbitro Marcelo de Lima Henrique (CE) Assistentes Beatriz Ferreira (CE) e Francisco Borges (CE) Var - Onde assistir TV Verdes Mares, Canal GOAT, TV Ceará e TVC Esporte (YouTube)

O Fortaleza é o terceiro colocado no Grupo A, com quatro pontos. O Maracanã, que tem zero, está em último lugar na mesma chave.

Histórico do confronto

Fortaleza e Maracanã já se enfrentaram três vezes. São duas vitórias para o Tricolor e um empate no retrospecto.

Na estreia nesta temporada, mesmo com um a mais durante todo o 2º tempo, o Leão não saiu do 0 a 0 contra o Ferroviário. Depois, a equipe recebeu o Quixadá e teve uma melhor atuação, vencendo por 4 a 0.

Partida entre Fortaleza e Quixadá, pelo Campeonato Cearense (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FORTALEZA: Brenno; Mailton, Brítez, Cardona, e Mancuso; Ronald, Pierre, Pochettino e Lucas Crispim; Bareiro e Moisés. Técnico: Thiago Carpini.

MARACANÃ: Douglas Dias; Pedro da Dalto, Guilherme, Geilson Souza e Guilha; Lincoln, Thalison, Júnior Goiaba, Robert e Shider; João Gabriel. Técnico: Júnior Rocha.