menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Fortaleza x Maracanã: onde assistir ao vivo e escalações pelo Campeonato Cearense

Equipes se enfrentam pela 4ª rodada

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 18/01/2026
06:00
Fortaleza e Maracanã se enfrentam pelo Campeonato Cearense (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraFortaleza e Maracanã se enfrentam pelo Campeonato Cearense (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Fortaleza e Maracanã se enfrentam neste domingo (18), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 4ª rodada do Campeonato Cearense, terá transmissão da TV Verdes Mares, do Canal GOAT, da TV Ceará e da TVC Esporte (YouTube).

continua após a publicidade

Relacionadas

O Fortaleza vem de vitória por 4 a 0 sobre o Quixadá. O Maracanã, por sua vez, perdeu para o Horizonte por 2 a 1 em tal rodada.

Ficha do jogo

FOR
Escudo Maracanã
MAR
4ª rodada
Campeonato Cearense
Data e Hora
Domingo, 18 de janeiro de 2026, às 18h (de Brasília)
Local
Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
Árbitro
Marcelo de Lima Henrique (CE)
Assistentes
Beatriz Ferreira (CE) e Francisco Borges (CE)
Var
-
Onde assistir
TV Verdes Mares, Canal GOAT, TV Ceará e TVC Esporte (YouTube)

O Fortaleza é o terceiro colocado no Grupo A, com quatro pontos. O Maracanã, que tem zero, está em último lugar na mesma chave.

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Histórico do confronto

Fortaleza e Maracanã já se enfrentaram três vezes. São duas vitórias para o Tricolor e um empate no retrospecto.

Na estreia nesta temporada, mesmo com um a mais durante todo o 2º tempo, o Leão não saiu do 0 a 0 contra o Ferroviário. Depois, a equipe recebeu o Quixadá e teve uma melhor atuação, vencendo por 4 a 0.

Partida entre Fortaleza e Quixadá, pelo Campeonato Cearense (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)
Partida entre Fortaleza e Quixadá, pelo Campeonato Cearense (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)

➡️ Fortaleza acerta três empréstimos e uma permanência no elenco

Confira as informações do jogo entre Fortaleza x Maracanã

✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X MARACANÃ
CAMPEONATO CEARENSE - 4ª RODADA (FASE DE GRUPOS)

📆 Data e horário: domingo, 18 de janeiro de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: TV Verdes Mares, Canal GOAT, TV Ceará e TVC Esporte (YouTube)

continua após a publicidade

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)
🚩 Assistentes: Beatriz Ferreira (CE) e Francisco Borges (CE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FORTALEZA: Brenno; Mailton, Brítez, Cardona, e Mancuso; Ronald, Pierre, Pochettino e Lucas Crispim; Bareiro e Moisés. Técnico: Thiago Carpini.

MARACANÃ: Douglas Dias; Pedro da Dalto, Guilherme, Geilson Souza e Guilha; Lincoln, Thalison, Júnior Goiaba, Robert e Shider; João Gabriel. Técnico: Júnior Rocha.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias