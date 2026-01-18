Fortaleza x Maracanã: onde assistir ao vivo e escalações pelo Campeonato Cearense
Equipes se enfrentam pela 4ª rodada
Fortaleza e Maracanã se enfrentam neste domingo (18), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 4ª rodada do Campeonato Cearense, terá transmissão da TV Verdes Mares, do Canal GOAT, da TV Ceará e da TVC Esporte (YouTube).
O Fortaleza vem de vitória por 4 a 0 sobre o Quixadá. O Maracanã, por sua vez, perdeu para o Horizonte por 2 a 1 em tal rodada.
Ficha do jogo
O Fortaleza é o terceiro colocado no Grupo A, com quatro pontos. O Maracanã, que tem zero, está em último lugar na mesma chave.
Histórico do confronto
Fortaleza e Maracanã já se enfrentaram três vezes. São duas vitórias para o Tricolor e um empate no retrospecto.
Na estreia nesta temporada, mesmo com um a mais durante todo o 2º tempo, o Leão não saiu do 0 a 0 contra o Ferroviário. Depois, a equipe recebeu o Quixadá e teve uma melhor atuação, vencendo por 4 a 0.
Confira as informações do jogo entre Fortaleza x Maracanã
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X MARACANÃ
CAMPEONATO CEARENSE - 4ª RODADA (FASE DE GRUPOS)
📆 Data e horário: domingo, 18 de janeiro de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: TV Verdes Mares, Canal GOAT, TV Ceará e TVC Esporte (YouTube)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)
🚩 Assistentes: Beatriz Ferreira (CE) e Francisco Borges (CE)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FORTALEZA: Brenno; Mailton, Brítez, Cardona, e Mancuso; Ronald, Pierre, Pochettino e Lucas Crispim; Bareiro e Moisés. Técnico: Thiago Carpini.
MARACANÃ: Douglas Dias; Pedro da Dalto, Guilherme, Geilson Souza e Guilha; Lincoln, Thalison, Júnior Goiaba, Robert e Shider; João Gabriel. Técnico: Júnior Rocha.
