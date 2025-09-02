As equipes sub-20 de Fortaleza e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela semifinal da Copa do Nordeste da categoria, terá transmissão exclusiva do SportyNet.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O Brasileirão está em pausa por conta dos compromissos de seleções, mas as competições de base continuam. Os rivais duelarão, em jogo único, por uma vaga na decisão da Copa do Nordeste sub-20.

Ficha do jogo FOR CEA Semifinal Copa do Nordeste sub-20 Data e Hora Quarta-feira, 3 de setembro de 2025, às 15h (de Brasília) Local Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE) Árbitro Wanderson Marques Martins (CE) Assistentes Cleberson do Nascimento Leite (CE) e Eleuterio Felipe Marques Junior (CE) Var - Onde assistir SportyNet (YouTube e canal por assinatura)

Quem avançar no Clássico-Rei enfrentará o vencedor de Bahia x Vitória, que fazem a outra semifinal. As finais serão em ida e volta, com partidas programadas para os dias 10 e 17 de setembro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Campanhas na competição

O Fortaleza classificou-se na fase de grupos como o líder do Grupo A, com três vitórias em três jogos (nove pontos). Nas quartas, o time eliminou o Retrô: 0 a 0 no tempo normal e 4 a 2 nos pênaltis.

O Ceará, por sua vez, liderou o Grupo B, com duas vitórias e um empate (sete pontos). O time derrotou o Sport por 2 a 1 nas quartas.

Fortaleza e Ceará duelam pela Copa do Nordeste sub-20 (Foto: João Moura/Fortaleza EC)

➡️ Renato Paiva deixa o Fortaleza com 20% de aproveitamento; veja

Confira as informações do jogo entre Fortaleza x Ceará

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X CEARÁ

COPA DO NORDESTE SUB-20 - SEMIFINAL (JOGO ÚNICO)

📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de setembro de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: SportyNet (YouTube e canal por assinatura)

continua após a publicidade

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wanderson Marques Martins (CE)

🚩 Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite (CE) e Eleuterio Felipe Marques Junior (CE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FORTALEZA: Cássio; Rafael Vaz, Kauã Rocha, Guilherme Moura e Arthur Barbosa; João Costa, Tomás Roco, Bruninho e Lucas Emanoel; Fash e Carlos Miguel. Técnico: Léo Porto.

CEARÁ: Gustavo Martins; Uchella, Pedro Gilmar, Gabriel Rocha e Brian Souza; Riquelme, Rian Patric, João Gabriel e Guilherme; Melk e Giulio. Técnico: Alison Henry.