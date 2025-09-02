menu hamburguer
Fortaleza x Ceará: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copa do Nordeste sub-20

Equipes se enfrentam pela semifinal

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 02/09/2025
22:39
As equipes sub-20 de Fortaleza e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela semifinal da Copa do Nordeste da categoria, terá transmissão exclusiva do SportyNet.

O Brasileirão está em pausa por conta dos compromissos de seleções, mas as competições de base continuam. Os rivais duelarão, em jogo único, por uma vaga na decisão da Copa do Nordeste sub-20.

Ficha do jogo

FOR
CEA
Semifinal
Copa do Nordeste sub-20
Data e Hora
Quarta-feira, 3 de setembro de 2025, às 15h (de Brasília)
Local
Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
Árbitro
Wanderson Marques Martins (CE)
Assistentes
Cleberson do Nascimento Leite (CE) e Eleuterio Felipe Marques Junior (CE)
Var
-
Onde assistir
SportyNet (YouTube e canal por assinatura)

Quem avançar no Clássico-Rei enfrentará o vencedor de Bahia x Vitória, que fazem a outra semifinal. As finais serão em ida e volta, com partidas programadas para os dias 10 e 17 de setembro.

Campanhas na competição

O Fortaleza classificou-se na fase de grupos como o líder do Grupo A, com três vitórias em três jogos (nove pontos). Nas quartas, o time eliminou o Retrô: 0 a 0 no tempo normal e 4 a 2 nos pênaltis.

O Ceará, por sua vez, liderou o Grupo B, com duas vitórias e um empate (sete pontos). O time derrotou o Sport por 2 a 1 nas quartas.

