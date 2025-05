Ficha do jogo FOR BUC 5ª Rodada Copa Libertadores Data e Hora Terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília) Local Arena Castelão, em Fortaleza Árbitro Derlis Lopez (Paraguai) Assistentes Milciades Saldivar (Paraguai) e Eduardo Britos (Paraguai) Var Mario Diaz de Vivar (Paraguai) Onde assistir

Fortaleza e Atlético Bucaramanga-COL se enfrentam nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. A partida é válida pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo será transmitido pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).

O Tricolor entrará em campo após dois resultados positivos em suas partidas mais recentes. Primeiro, pela Libertadores, a equipe recebeu o Colo-Colo-CHI no Castelão e goleou por 4 a 0. Assim, o clube alcançou sete pontos e passou a depender somente de seus esforços na competição: uma vitória diante do Bucaramanga garante vaga no mata-mata.

Depois, pelo Brasileirão, o time enfrentou o Juventude no estádio Presidente Vargas e goleou por 5 a 0, em tarde de boa atuação. Os ingressos para o duelo desta terça seguem disponíveis em lojas oficiais e no site Leão Tickets.

O Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda deve entrar em campo com: João Ricardo; Mancuso (Tinga), Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco (Ávila); Pol Fernández, Rossetto e Pochettino; Marinho, Lucero e Breno Lopes.

Do outro lado, o Bucaramanga tem cinco pontos e é o terceiro colocado da chave no torneio internacional. O time de Leonel Álvarez deve ir a campo com os seguintes nomes: Quintana; Gutiérrez, Romaña, Henao e Hinestroza; Castro, Flores, Castañeda e Ibargüen; Londoño e Pons.

