Castillo treina separado com proteção na perna e vira dúvida para Fluminense x São Paulo

Rodrigo Castillo, atacante do Fluminense, fez um treino separado do restante do elenco nesta quinta-feira (14). O jogador estava com uma proteção específica na perna devido a um corte profundo na canela, sofrido após uma dividida nos minutos finais contra o Operário, pela Copa do Brasil.

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Pela minutagem que teve na última partida, o comum seria ter entrado em campo para as atividades com bola com o restante do elenco. Mas o jogador fez um trabalho individual por conta da recuperação na cicatriz.

Castillo é dúvida para o confronto do sábado (16) contra o São Paulo. O centroavante tinha boas chances de iniciar a partida como titular por conta do confronto da Libertadores na terça-feira. Zubeldía deve poupar alguns jogadores na partida do Brasileirão. Com isso John Kennedy tinha boas chances de começar do banco e dar lugar ao argentino.

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Os atletas do Fluminense que tiveram uma minutagem maior no confronto do meio de semana fizeram trabalho regenerativo em grupo. Junto com eles, Wesley Natã e Julio Fidelis, que atuaram pelo sub-20.

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Castillo treina separado do grupo do Fluminense com proteção (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Hulk treina pela primeira vez no Fluminense e faz parceria com Cano

Apesar da má notícia de Castillo, o torcedor do Fluminense viu Hulk pelo Tricolor pela primeira vez, mesmo que apenas treinando. O novo camisa sete foi o grande protagonista do vídeo de divulgação publicado pela FluTV nesta quinta-feira.

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Outra boa notícia é que Cano está liberado. Após concluir a transição física, o centroavante voltou a treinar normalmente. O ídolo tricolor apareceu no vídeo tabelando com Hulk para marcar um golaço no treino. A presença do atacante no jogo ganhou força por conta da possível ausência Castillo e dependerá da comissão técnica, que ainda avalia o ritmo de jogo do jogador.

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