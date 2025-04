Fluminense x Santos: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Fluminense x Maracanã FLU SAN 3ª RODADA Brasileirão Data e Hora Domingo, 13 de abril, às 19h30 (de Brasília) Local Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Felipe Fernandes de Lima (MG) Assistentes Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG) Var Rafael Traci (SC) Onde assistir

Em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense recebe o Santos no Maracanã. O jogo acontece neste domingo (13) e a bola está prevista para rolar às 19h30 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo exclusiva da Prime Video (streaming). ➡️ Assista no Prime Video com 30 dias grátis!

O Fluminense vive reviravolta na temporada desde a chegada de Renato Gaúcho, que fez sua estreia na vitória sobre o Baragantino, por 2 a 1, na última rodada. Depois de golear o GV San José, por 5 a 0, pela Sul-Americana, o Tricolor chega embalado para enfrentar a equipe santista para encostar no pelotão de cima da tabela.

Cano, jogador do Fluminense, comemora seu gol durante partida contra o San Jose, no Maracanã, pela Copa Sul-Americana 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Por outro lado, o Santos ainda busca sua primeia vitória na competição nacional e vive a expectativa da volta de Neymar. Depois de perder para o Vasco, de virada, na primeira rodada, e empatar com o Bahia na Vila Belmiro, o Peixe vai me busca dos três pontos para se afastar da parte de baixo da tabela e engatar na temporada. Diferente dos donos da casa, a equipe paulista teve a semana de treinos para se preparar para o duelo no Rio de Janeiro.

Confira as informações do jogo entre Fluminense e Santos pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X SANTOS

3ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 13 de abril, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Prime Video

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez e André Carrillo; Ángel Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto

SANTOS (Técnico: Pedro Caixinha)

Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Guilherme (Soteldo) e Tiquinho Soares.