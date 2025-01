O Fluminense enfrenta o Sampaio Corrêa pela primeira rodada do Campeonato Carioca de 2025 neste domingo (12), às 19h, no Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ). O jogo será transmitido pelo SporTV (canal fechado) e Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere

➡️ Carioca 2025: Fluminense busca recuperar hegemonia no Rio e luta pelo 34º título

O time misto do Fluminense é formado majoritariamente por jovens das categorias de base. Os grandes destaques ficam por conta de Isaque, Riquelme Felipe e Wallace Davi, que são atletas da geração chamada de Esquadrilha 07 do Tricolor. Outro nome que desperta a curiosidade é o de Paulo Baya, contratado por empréstimo junto ao Goiás nesta janela de transferências. O atacante fará parte do elenco que iniciará o Campeonato Carioca e afirmou ter características semelhantes as de Mbappé e Rafael Leão, astros do futebol europeu. O clube luta pelo 34º título estadual em sua história para se aproximar do Flamengo, que soma 38 troféus estaduais.

Sem um grande medalhão no elenco, o Sampaio Corrêa conta com Elias, Rodrigo Dantas, Rafael Pernão e Luan como principais destaques do elenco. O quarteto é o responsável por fazer o sonho dos donos do clube se tornar realidade e chegar nas semifinais do estadual.

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense x Sampaio Corrêa

1ª rodada - Taça Guanabara

📆 Data e horário: domingo, 12 de janeiro de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: SporTV (canal fechado) e Premiere (pay-per-view)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense (Técnico: Marcão)

Vitor Eudes; Kaio Borges, Manoel, Ignácio e Esquerdinha (Raphael Monteiro); Felipe Andrade, Victor Hugo e Riquelme; Isaque, João Neto e Lelê.

Sampaio Corrêa (Técnico: Alfredo Sampaio)

Zé Carlos; Lucas, Marreta, Thuram e Guilherme; Vançan, Agu e Luan; Pernão, Max e Elias.