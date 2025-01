Carioca 2025: Sampaio Corrêa sonha alto em 2ª participação na elite do Rio

Em sua segunda participação na elite do Campeonato Carioca, o Sampaio Corrêa inicia sua trajetória com um grande desafio contra o Fluminense, no domingo (12). Apesar disso, o clube sonha alto em 2025, principalmente pensando no cenário nacional.

No ano passado, a equipe chegou a disputar a Taça Rio, mas foi eliminada para o Botafogo na semifinal por 4 a 2 no agregado. Após a 8ª colocação na Taça Guanabara em 2024, o Sampaio Corrêa busca ficar entre os quatro primeiros.

Pré-temporada do Sampaio Corrêa

Enquanto o Fluminense iniciou sua pré-temporada no dia 2 de janeiro, o Sampaio Corrêa vem se preparando desde o dia 4 de novembro para o início do Campeonato Carioca. A equipe iniciou sua trajetória no CT do clube, em Saquarema.

No dia 3 de janeiro, o elenco viajou até o Rio de Janeiro, onde realiza seus treinos no CT da Saferj, em Guaratiba. O elenco permanece no local até o confronto diante do Tricolor, que será disputado no Estádio Moça Bonita, em Bangu.

Para ficar de olho

Sem um grande medalhão no elenco, o Sampaio Corrêa conta com Elias, Rodrigo Dantas, Rafael Pernão e Luan como principais destaques do elenco. O quarteto é o responsável por fazer o sonho dos donos do clube se tornar realidade e chegar nas semifinais do estadual.

Reforço do Sampaio Corrêa, Elias finaliza durante preparação da equipe para o estadual (Foto: Jhonathan Jeferson)

Objetivo no estadual

O Sampaio Corrêa entende a dificuldade que é chegar na semifinal do Campeonato Carioca, mas tem como objetivo principal alcançar uma vaga na Série D em 2026. Para alcançar esse feito, a equipe deve permanecer atrás apenas de Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo e Volta Redonda, que já possuem vagas nas duas principais divisões nacionais.

O Rio de Janeiro tem direito de dois a três representantes na Série D, sendo duas via Taça Guanabara e outra para o campeão da Copa Rio.