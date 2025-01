Carioca 2025: Fluminense busca recuperar hegemonia no Rio e luta pelo 34º título

O Fluminense encara o Sampaio Corrêa na estreia do Campeonato Carioca buscando recuperar a hegemonia no Rio de Janeiro. O Tricolor luta pelo 34º título estadual em sua história para se aproximar do Flamengo, que soma 38 troféus estaduais.

A equipe comandada por Mano Menezes chega como uma das favoritas na competição, principalmente após ter vencido o torneio em 2022 e 2023. No ano passado, o clube sofreu no Carioca devido ao início tardio da pré-temporada por conta do Mundial de Clubes, tendo sido eliminado na semifinal em 2024.

Mudanças no Fluminense

O Fluminense tem novas caras para o início de 2025 que poderão ser vistas no Campeonato Carioca. O Tricolor já anunciou as chegadas de Marcelo Pitaluga, Juan Freytes, Renê, Hércules, Paulo Baya e Joaquin Lavega. O clube também se aproxima da contratação de Agustín Canobbio, que pertence ao Athletico-PR.

Por outro lado, o Time de Guerreiros contou com algumas saídas, como John Kennedy, Felipe Melo, Diogo Barbosa, Gabriel Pires, Antônio Carlos e Felipe Alves. O clube passou por uma profunda reformulação e novas saídas não estão descartadas.

Pré-temporada

O Fluminense realiza a pré-temporada no Rio de Janeiro, no Centro de Treinamento Carlos Castilho. O clube dividiu o elenco em Grupo 1 e Grupo 2, sendo que cada um voltou aos treinamentos em períodos distintos.

O Grupo 1 retornou aos treinamentos no dia 2 de janeiro e disputará as quatro rodadas iniciais do Campeonato Carioca. Essa parte do elenco está sendo comandada por Marcão, que é auxiliar técnico permanente do Tricolor.

Por outro lado, o Grupo 2, que conta com os principais jogadores do time, voltou aos treinos no dia 8 de janeiro sob comando de Mano Menezes e só deve estrear no estadual a partir da 5ª rodada, em que a equipe encara o Madureira.

Para ficar de olho

O Grupo 1 do Fluminense é formado majoritariamente por jovens das categorias de base, mas já despertam muito interesse do torcedor. Os grandes destaques ficam por conta de Isaque, Riquelme Felipe e Wallace Davi, que são atletas da geração chamada de Esquadrilha 07 do Tricolor.

Outro nome que desperta a curiosidade é o de Paulo Baya, contratado por empréstimo junto ao Goiás nesta janela de transferências. O atacante fará parte do elenco que iniciará o Campeonato Carioca e afirmou ter características semelhantes as de Mbappé e Rafael Leão, astros do futebol europeu.