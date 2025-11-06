Fluminense x Mirassol: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Times se enfrentam no Maracanã
O Fluminense recebe o Mirassol nesta quinta-feira (6), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o reencontro das equipes após o duelo no interior paulista, em que o Tricolor foi derrotado por 2 a 1.
O Fluminense busca reação após a derrota para o Ceará e tenta usar a força como mandante para se recolocar no G-6. Sob o comando de Luis Zubeldía, o Fluminense venceu todas as cinco partidas no Maracanã, sem sofrer gols.
Do outro lado, o Mirassol vive grande fase: é o quarto colocado, com 55 pontos, e está invicto há cinco jogos no Brasileirão, desde que bateu o Flu em casa. A equipe é uma das surpresas da competição e briga por vaga direta na Libertadores 2026.
Fluminense x Mirassol
✅Ficha técnica
FLUMINENSE X MIRASSOL
📅 Data e horário: quinta-feira, 6 de novembro de 2025, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Record (TV aberta), CazéTV (Youtube)Premiere (pay-per-view)
Arbitragem:
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)
🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
⚽ Prováveis escalações
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, John Kennedy e Canobbio.
MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan; Neto Moura, Danielzinho e Guilherme; Negueba, Chico da Costa (Cristian) e Alesson.
