Fluminense x Mirassol: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Times se enfrentam no Maracanã

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/11/2025
18:35
Fluminense x Mirassol - Onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)
imagem cameraFluminense x Mirassol - Onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)
O Fluminense recebe o Mirassol nesta quinta-feira (6), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o reencontro das equipes após o duelo no interior paulista, em que o Tricolor foi derrotado por 2 a 1.

➡️ Confira as chances de classificação do Fluminense para a Libertadores 2026

O Fluminense busca reação após a derrota para o Ceará e tenta usar a força como mandante para se recolocar no G-6. Sob o comando de Luis Zubeldía, o Fluminense venceu todas as cinco partidas no Maracanã, sem sofrer gols.

Do outro lado, o Mirassol vive grande fase: é o quarto colocado, com 55 pontos, e está invicto há cinco jogos no Brasileirão, desde que bateu o Flu em casa. A equipe é uma das surpresas da competição e briga por vaga direta na Libertadores 2026.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Fluminense x Mirassol

Ficha técnica
FLUMINENSE X MIRASSOL
📅 Data e horário: quinta-feira, 6 de novembro de 2025, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Record (TV aberta), CazéTV (Youtube)Premiere (pay-per-view)

Arbitragem:
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)
🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Prováveis escalações

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, John Kennedy e Canobbio.

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan; Neto Moura, Danielzinho e Guilherme; Negueba, Chico da Costa (Cristian) e Alesson.

Acosta disputa a bola em partida contra o Mirassol (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)
Acosta disputa a bola em partida contra o Mirassol (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

