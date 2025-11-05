Escalação do Fluminense: três mudanças no time titular, Cano segue fora

O Fluminense enfrenta o Mirassol nesta quinta-feira (6), no Brasileirão. Após a derrota para o Ceará fora de casa por 2 a 0, o Tricolor volta a jogar no Maracanã, seu principal aliado sob comando de Zubeldía. Além do fator casa, o argentino volta a contar com Lucho Acosta, destaque desde que o treinador assumiu o time. Samuel Xavier e Thiago Silva, preservados, também retornam. Cano deve seguir fora.

continua após a publicidade

➡️ Confira as chances de classificação do Fluminense para a Libertadores 2026

Além dos três titulares, Bernal também cumpriu suspensão no domingo e estará entre os relacionados na quinta-feira. Quem fica de fora é Ignácio, o zagueiro foi expulso contra o Vozão. Outro nome que ainda não aparecer é Germán Cano. O argentino sofreu uma entorse no joelho direito e passa por tratamento. Essa é a mesma lesão que o jogador teve em agosto desse ano.

Considerando os últimos times titulares do Zubeldía, o treinador terá o que ele julga como melhor para o time titular na quinta-feira. Com isso, o provável Fluminense:

continua após a publicidade

Escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy.

Martinelli aborda John Kennedy em treino do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Com o revés contra o Ceará, o Fluminense segue com 47 pontos e volta para a sétima posição do Brasileirão. Agora, o desafio de Zubeldía é evitar que a dependência do Maracanã se transforme em armadilha. Com bom desempenho técnico e ótimo resultado prático em casa, mas pouca efetividade fora, o argentino busca equilíbrio para manter o Tricolor vivo na corrida por uma vaga na Libertadores.