Confira as chances de classificação do Fluminense para a Libertadores 2026

O Fluminense foi derrotado por 2 a 0 para o Ceará, fora de casa, na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, e perdeu a oportunidade de se afastar dos primeiros clubes de fora da zona de classificação para a Libertadores 2026. Mesmo com o revés, o Tricolor das Laranjeiras ainda mantém 55,6% de chances de classificação, segundo o mais recente levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

De acordo com as projeções da instituição, o time comandado por Luis Zubeldía precisa somar mais 16 pontos nas sete rodadas restantes para garantir matematicamente a vaga — chegando assim aos 63 pontos. Ainda assim, o cenário é relativamente favorável: se o Fluminense atingir 59 pontos, as chances de ficar fora do torneio continental são consideradas muito pequenas.

Chance de classificação para a Libertadores por pontuação

51 1,2% 52 5,4% 53 15,8% 54 33,8% 55 56,4% 56 76,4% 57 89,6% 58 96,6% 59 99,1% 60 99,8% 61 99,9% 62 100% 63 100%

A classificação de Flamengo e Palmeiras para a final da atual edição da Libertadores trouxe um alívio adicional. Com a certeza de que o campeão será brasileiro, o Campeonato Brasileiro ganhou uma vaga extra para a competição continental do ano que vem. Isso beneficia diretamente o Fluminense e os demais clubes que brigam na parte intermediária da tabela.

Zubeldía em coletiva após a derrota do Fluminense para o Ceará (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

O próximo compromisso do Tricolor será nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando o time recebe o Mirassol no Maracanã. Uma vitória diante da torcida seria essencial para retomar a confiança e manter o Fluminense firme na corrida por mais uma participação na Libertadores.

