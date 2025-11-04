Confira as chances de classificação do Fluminense para a Libertadores 2026
Tricolor tem mais de 50% de chance de garantir vaga no torneio continental
O Fluminense foi derrotado por 2 a 0 para o Ceará, fora de casa, na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, e perdeu a oportunidade de se afastar dos primeiros clubes de fora da zona de classificação para a Libertadores 2026. Mesmo com o revés, o Tricolor das Laranjeiras ainda mantém 55,6% de chances de classificação, segundo o mais recente levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
De acordo com as projeções da instituição, o time comandado por Luis Zubeldía precisa somar mais 16 pontos nas sete rodadas restantes para garantir matematicamente a vaga — chegando assim aos 63 pontos. Ainda assim, o cenário é relativamente favorável: se o Fluminense atingir 59 pontos, as chances de ficar fora do torneio continental são consideradas muito pequenas.
➡️ 'Não fizemos nada bem', avalia Zubeldía após derrota para o Ceará
Chance de classificação para a Libertadores por pontuação
|51
|1,2%
52
5,4%
53
15,8%
54
33,8%
55
56,4%
56
76,4%
57
89,6%
58
96,6%
59
99,1%
60
99,8%
61
99,9%
62
100%
63
100%
A classificação de Flamengo e Palmeiras para a final da atual edição da Libertadores trouxe um alívio adicional. Com a certeza de que o campeão será brasileiro, o Campeonato Brasileiro ganhou uma vaga extra para a competição continental do ano que vem. Isso beneficia diretamente o Fluminense e os demais clubes que brigam na parte intermediária da tabela.
O próximo compromisso do Tricolor será nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando o time recebe o Mirassol no Maracanã. Uma vitória diante da torcida seria essencial para retomar a confiança e manter o Fluminense firme na corrida por mais uma participação na Libertadores.
