Fluminense x Madureira: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Campeonato Carioca

Fluminense e Madureira se enfrentam nesta quarta-feira (14) pela rodada de abertura do Campeonato Carioca 2026. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. O confronto marca a estreia das equipes na competição estadual. A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

O Tricolor inicia a temporada com um time alternativo, formado por jogadores da base e atletas que tiveram poucos minutos em 2025. Já o Madureira chega com elenco reformulado e aposta em organização para tentar pontuar fora de casa.

Como chegam Fluminense e Madureira?

O Fluminense estreia no Carioca usando o estadual como espaço de observação. A comissão técnica dividiu a reapresentação do elenco, e os titulares ainda não são utilizados neste início de campeonato. Nomes como Lezcano, Santi Moreno, Riquelme e John Kennedy começam a partida.

Sem Luis Zubeldía à beira do campo, afastado após procedimento cardíaco, o time será comandado por Maxi Cuberas e Marcão.

O Madureira, por sua vez, chega após mais de um mês de preparação e promoveu mudanças importantes no elenco para 2026. A equipe comandada por Felipe Surian tem em Rodrigo Lindoso, ex-Fluminense, uma das principais referências no meio-campo.

✅Ficha técnica

Fluminense x Madureira

📅 Data e horário: quarta-feira (14), às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Luso-Brasileiro, Ilha do Governador

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Arbitragem: Alex Gomes Stefano

🚩 Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto e Juan Motta Cidri

📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

⚽ Prováveis escalações

Fluminense (Técnicos: Maxi Cuberas e Marcão)

Vitor Eudes; Júlio Fidelis, Jemmes, Igor Rabello e Guilherme Arana; Wallace Davi, Otávio e Lezcano; Santi Moreno, Riquelme e John Kennedy.

Madureira (Técnico: Felipe Surian)

Neguete; Júlio César, Daniel Felipe, Marcão e Matheus Julião; Arthur Santos, Rodrigo Lindoso e Juninho; Everton Messias, Ricardo Oliveira e Vinícius Balotelli.