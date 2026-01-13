O Fluminense anunciou que vai transmitir todas as partidas do time como mandante no Campeonato Carioca 2026 para torcedores fora do Brasil. Será por meio da FluTV, canal oficial do clube no YouTube.

A iniciativa será da seguinte forma: o programa de pré-jogo "Dia de Flu" estará no ar, com análises e informações antes do início das partidas. E cerca de 15 minutos antes do apito inicial, uma segunda live será disponibilizada - esta exclusiva para o público internacional, com sinal completo da partida.

A primeira transmissão internacional está programada para esta quarta-feira (14). Será a estreia do Fluminense estreia no Campeonato Carioca, contra o Madureira, no Estádio Luso Brasileiro.

O movimento do Tricolor passa longe de ser inédito, mas destaca a intenção do clube de ampliar a visibilidade no exterior. Vale lembrar a boa campanha recente na Copa do Mundo de Clubes.

Flamengo também

O Flamengo também vai valorizar o torcedor que mora no exterior. O clube informou, na última quinta-feira (8), que vai promover transmissões gratuitas de partidas da equipe principal para o público fora do país. A medida é válida para "a partir desta temporada". Serão 29 jogos exibidos no formato, a começar pelo Campeonato Carioca. Confira aqui.

