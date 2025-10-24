Fluminense venceu 2 das últimas 15 partidas com árbitro escalado para jogo contra o Inter

A CBF definiu que Raphael Claus será o árbitro da partida entre Fluminense e Internacional, neste sábado (25), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O paulista é um dos juízes mais experientes do país, com frequência em jogos decisivos de Série A e Copa do Brasil, mas o histórico recente do Fluminense sob sua arbitragem chama atenção: o Tricolor venceu apenas 3 dos últimos 17 jogos apitados por Claus no Brasileirão, acumulando 4 empates e 10 derrotas, um aproveitamento de 25,4%.

De 2022 para cá, o árbitro comandou 11 partidas do Fluminense na competição. Nesse recorte, o desempenho segue semelhante:

2 vitórias

3 empates

6 derrotas

27% de aproveitamento

No período, o Tricolor marcou 12 gols e sofreu 20, com saldo negativo de -8. O time só conseguiu vencer sob Claus uma vez nas últimas sete partidas de Brasileirão.

A última vez que o juiz apitou um jogo do Fluminense foi no empate polêmico em 2 a 2 com o Sport, em 1º de outubro de 2025, na Ilha do Retiro. Considerado um dos árbitros mais experientes do país e integrante do quadro da FIFA, Raphael Claus é presença frequente em jogos decisivos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

Retrospecto do Fluminense com Raphael Claus dos últimos 15 jogos listados

Total: 15 jogos — 2 vitórias, 6 empates, 7 derrotas (12/45 pts; 26,7% de aproveitamento)

Gols: 21 pró x 29 contra (saldo -8)

Por competição

Brasileirão: 11 jogos — 1V, 5E, 5D | 17-23 em gols (24,2% de aproveitamento)

Copa do Brasil: 4 jogos — 1V, 1E, 2D | 4-6 em gols (33,3% de aproveitamento)

O Fluminense entra em campo pressionado por resultados, tentando se recuperar da derrota para o Vasco e retomar a briga por uma vaga na Libertadores de 2026.

Resultados jogo a jogo:

Sport 2 x 2 Flu – Brasileiro 2025 Bahia 1 x 0 Flu – Copa do Brasil 2025 Flamengo 1 x 0 Flu – Brasileiro 2025 Caxias 1 x 2 Flu – Copa do Brasil 2025 Athletico-PR 1 x 1 Flu – Brasileiro 2024 Fluminense 2 x 2 Flu – Brasileiro 2024 Flamengo 0 x 2 Flu – Brasileiro 2024 Flu 2 x 2 Juventude – Copa do Brasil 2024 Flu 2 x 2 Atlético-MG – Brasileiro 2024 Flu 2 x 3 Grêmio – Brasileiro 2023 Atlético-MG 2 x 0 Flu – Brasileiro 2023 Vasco 4 x 2 Flu – Brasileiro 2023 Athletico-PR 2 x 2 Flu – Brasileiro 2023 Flamengo 2 x 0 Flu – Copa do Brasil 2023 Fortaleza 4 x 2 Flu – Brasileiro 2023