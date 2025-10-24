Goleiro da LDU já foi carrasco de outro brasileiro em final; relembre

O goleiro Alexander Domínguez, da LDU, não foi carrasco apenas do Palmeiras na vitória do time equatoriano por 3 a 0, em Quito, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. No passado, mais precisamente em 2009, o veterano de hoje 38 anos assumiu a titularidade na baliza de sua equipe e disputou as duas partidas contra o Fluminense na final da Sul-Americana.

Ambas as equipes estavam jogando em suas primeiras finais do torneio continental. A primeira partida foi disputada no Estádio Casa Blanca, na altitude de Quito, 2.850 metros acima do nível do mar, e o time da casa venceu oTricolor por 5 a 1.

No confronto de volta, disputado no Maracanã, o Fluminense fez sua lição de casa e venceu por 3 a 0, mas não foi suficiente para ficar com a taça, já que a LDU levou vantagem no agregado.

Goleiro da LDU sofreu gol do Palmeiras no passado

O goleiro Gonzalo Valle, titular da LDU, sofreu uma distensão ligamentar do joelho e está fora da reta final da temporada. Com isso, Alexander Domínguez, velho conhecido do Palmeiras, foi o escolhido para a vaga nesta semana.

O veterano enfrentou o Palmeiras em 2009, até então, única vez em que brasileiros e equatorianos se se encararam no torneio continental antes do primeiro duelo da semifinal deste ano. Na ocasião, Alexander Domínguez substituiu Francisco Cevallos ainda no início do segundo tempo.

Quando o substituto entrou em campo, o Palmeiras já estava em vantagem no placar, com gol do zagueiro Marcão, mas ainda dava tempo de ampliar. E foi o que Diego Souza fez no final da partida, em cobrança de falta de longe, que Alexander Domínguez aceitou e viu o Verdão vencer por 2 a 0.

Alexander Dominguez começou sua carreira na base da equipe equatoriana, onde permaneceu até 2016. Depois, o goleiro passou por Monterrey-MEX, Colón-ARG, Vélez Sarsfield-ARG, Cerro Largo-URU e, em 2022, retornou para a LDU.