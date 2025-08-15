Torcida protesta e cita Deyverson durante embarque do Fortaleza

O Fortaleza embarcou na tarde desta sexta-feira (15) para o Rio de Janeiro (RJ). O time enfrentará o Fluminense, pela 20ª rodada do Brasileirão, no sábado (16). A torcida do Tricolor marcou presença no aeroporto e realizou um protesto, com o atacante Deyverson entre os citados.

Torcedores levaram uma faixa com os dizeres "Salário de milhões, futebol de centavos". Além disso, gritos de "Se o Deyverson não jogar, olê olê olá, o pau vai quebrar" aconteceram entre os presentes. Os registros foram feitos por Raisa Martins, do "ge".

O Leão está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e tenta uma reação para superar a fase negativa. Depois de enfrentar os cariocas, o Fortaleza iniciará no Rio de Janeiro a sua preparação para visitar o Vélez Sarsfield-ARG, pela Copa Libertadores.

Partida entre Fortaleza e Vélez Sarsfield, pela Copa Libertadores (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Fortaleza e Deyverson: episódios recentes

No 0 a 0 diante do Vélez Sarsfield, pela ida das oitavas na Copa Libertadores, Deyverson fingiu um passe e segurou o pé antes de cobrar uma falta. O ato rendeu gritos de "palhaço" por parte da torcida na Arena Castelão, que demonstrou insatisfação com o resultado.

Contra o Corinthians, o atacante foi criticado por tentar simular um pênalti no 1º tempo. Ademais, no início de sua passagem pelo Fortaleza, em jogo diante do Mirassol, Deyverson gerou comentários por trocar provocações com a torcida dos paulistas.

Próximos jogos do Fortaleza

Voltando as suas atenções para a briga contra o rebaixamento no Brasileirão, o Fortaleza visitará o Fluminense no sábado (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã. O compromisso de volta contra o Vélez será na próxima terça-feira (19), a partir das 19h (de Brasília).