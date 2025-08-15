Reforço do Fluminense é regularizado no BID e pode estrear contra o Fortaleza
Colombiano será o 11º estrangeiro do time
O Fluminense ganhou um reforço para enfrentar o Fortaleza ao regularizar Santiago Moreno, cujo contrato apareceu no BID nesta sexta-feira (14). O atacante foi anunciado na terça-feira e assinou com o Tricolor até 2029.
Com isso, Renato Gaúcho ganha mais uma opção para o ataque na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time entra em campo no sábado (16), às 16h, no Maracanã.
Esta é a segunda contratação do Flu nesta janela do meio do ano. O meia-atacante Lucho Acosta também foi anunciado e já fez sua estreia pelo time na partida contra o América de Cali, pelo jogo de ida das oitavas da Sul-Americana.
O colombiano será o 11º estrangeiro do time, que conta com os compatriotas Serna e Fuentes, os argentinos Freytes, Acosta e Cano, os uruguaios Canobbio, Bernal e Lavega; o venezuelano Soteldo, e o paraguaio Lezcano. Segundo o regulamento do Campeonato Brasileiro, cada clube pode inscrever até nove estrangeiros por súmula.
Carreira de Santiago Moreno
Santi Moreno nasceu em Santiago de Cali, na Colômbia, e atua principalmente pela ponta direita. Na carreira, foi revelado pelo América de Cali, onde disputou 57 partidas, marcou 11 gols e deu 7 assistências. Desde que chegou ao Portland Timbers, dos Estados Unidos, entrou em campo 145 vezes, balançou as redes 22 vezes e contribuiu com 29 assistências.
Sua despedida do clube norte-americano foi em 30 de julho, na goleada de 4 a 0 sobre o San Luis pela Leagues Cup. O atacante entrou no segundo tempo e deu duas assistências.
