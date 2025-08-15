menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Reforço do Fluminense é regularizado no BID e pode estrear contra o Fortaleza

Colombiano será o 11º estrangeiro do time

Santiago Moreno posa ao lado da taça da Libertadores conquistada pelo Fluminense
imagem cameraSantiago Moreno posa ao lado da taça da Libertadores (Foto: Divulgação/ Fluminense)
WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/08/2025
11:32
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense ganhou um reforço para enfrentar o Fortaleza ao regularizar Santiago Moreno, cujo contrato apareceu no BID nesta sexta-feira (14). O atacante foi anunciado na terça-feira e assinou com o Tricolor até 2029.

continua após a publicidade

Relacionadas

Com isso, Renato Gaúcho ganha mais uma opção para o ataque na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time entra em campo no sábado (16), às 16h, no Maracanã.

Santiago Moreno Fluminense
Santiago Moreno é regularizado no BID e pode estrear pelo Fluminense (Foto: Reprodução)

Esta é a segunda contratação do Flu nesta janela do meio do ano. O meia-atacante Lucho Acosta também foi anunciado e já fez sua estreia pelo time na partida contra o América de Cali, pelo jogo de ida das oitavas da Sul-Americana.

continua após a publicidade

O colombiano será o 11º estrangeiro do time, que conta com os compatriotas Serna e Fuentes, os argentinos Freytes, Acosta e Cano, os uruguaios Canobbio, Bernal e Lavega; o venezuelano Soteldo, e o paraguaio Lezcano. Segundo o regulamento do Campeonato Brasileiro, cada clube pode inscrever até nove estrangeiros por súmula.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Carreira de Santiago Moreno

Santi Moreno nasceu em Santiago de Cali, na Colômbia, e atua principalmente pela ponta direita. Na carreira, foi revelado pelo América de Cali, onde disputou 57 partidas, marcou 11 gols e deu 7 assistências. Desde que chegou ao Portland Timbers, dos Estados Unidos, entrou em campo 145 vezes, balançou as redes 22 vezes e contribuiu com 29 assistências.

continua após a publicidade

Sua despedida do clube norte-americano foi em 30 de julho, na goleada de 4 a 0 sobre o San Luis pela Leagues Cup. O atacante entrou no segundo tempo e deu duas assistências.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias