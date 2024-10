Maracanã: como chegar e onde é cada portão

O Maracanã, no Rio de Janeiro, é um dos estádios mais icônicos do mundo. Descubra como chegar e onde estão localizados os portões de entrada.







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 09:24 • São Paulo

O Estádio Jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã, é um símbolo do futebol brasileiro e um dos maiores estádios do mundo. Além de receber jogos históricos, incluindo duas finais de Copa do Mundo, o Maracanã é palco de grandes eventos esportivos e culturais. Para quem vai assistir a uma partida ou participar de um show, saber como chegar e a localização dos portões é essencial para garantir um acesso tranquilo. Flamengo e Fluminense, atualmente, mandam suas partidas no Maracanã.

Como chegar ao Maracanã

O estádio está localizado bairro que o apelida, o Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. O complexo é cercado por quatro ruas de acesso: Rua Professor Manoel de Abreu (Setor Oeste), Rua Professor Eurico Rabelo (Setor Sul), Avenida Maracanã (Setor Leste) e Avenida Rei Pelé (Setor Norte).

Metrô

A maneira mais prática de chegar é pela Linha 2 (verde) do metrô. A Estação Maracanã está localizada a poucos metros do estádio e dá acesso aos portões A, B e C. Quem deseja acessar os portões D, E e F pode utilizar a Estação São Cristóvão, também na Linha 2.

Trem

A linha de trem da Supervia também para na Estação Maracanã, facilitando o acesso para quem vem de regiões mais distantes do Rio de Janeiro.

Ônibus

Diversas linhas de ônibus circulam pelas principais vias que cercam o estádio. Algumas das principais linhas que dão acesso ao entorno do Maracanã são 222, 432, 455, 488L e 665.

Carro

Para quem prefere ir de carro, o Maracanã não oferece estacionamento oficial para o público em dias de jogos e eventos, mas há opções em estacionamentos privados nas proximidades. O acesso é feito principalmente pela Avenida Maracanã e Rua São Francisco Xavier.

Onde ficam os portões do Maracanã e como chegar

O Maracanã possui vários portões de entrada distribuídos ao redor do estádio, organizados para facilitar o acesso do público em grandes eventos. A seguir estão os principais portões:

Portão A:

Acessado pela Rua Professor Manoel de Abreu e dá acesso ao Setor Oeste e Maracanã Mais.

Portões B, C:

Esses portões são acessados pela Rua Professor Eurico Rabelo, localizada ao lado da estação de metrô e trem Maracanã.

Portão D:

O portão é acessado pela Avenida Maracanã. Os ônibus 238, 371, 390, 455, 488L, 629, 638 passam por ali, mas em dias de jogos a circulação geralmente é desviada.

Portões E, F:

Esses portões estão na Avenida Rei Pelé - também conhecida como Radial Oeste -, próximos à estação de metrô São Cristóvão. Podem ser acessados também pela Rua Mata Machado

Dicas para facilitar o acesso ao Maracanã