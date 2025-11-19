O Fla-Flu do dia 8 de julho de 2012, pela 8ª rodada do Brasileirão, carregava todo o peso de um clássico e a urgência dos momentos distintos dos rivais. O Fluminense vivia início sólido de campeonato e mostrava sinais de que poderia brigar pelas primeiras posições. O Flamengo, em contrapartida, atravessava um período de irregularidade sob o comando de Joel Santana, buscando estabilidade defensiva e soluções no meio-campo. O Lance! relembra Fluminense 1 x 0 Flamengo no Brasileirão 2012.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Bastou o apito inicial para o cenário ficar claro: o Fluminense era mais organizado, intenso e vertical. E a recompensa veio cedo, ainda aos 11 minutos, quando Fred aproveitou sobra na área e marcou o gol que decidiu o jogo. O lance refletiu a eficiência de um time que sabia explorar suas peças ofensivas, especialmente Deco, Thiago Neves e Wellington Nem.

O Flamengo tentou reagir, mas encontrou enorme dificuldade para quebrar a solidez defensiva tricolor. Gum e Anderson foram firmes, Edinho e Jean dominaram o meio, e Diego Cavalieri viveu uma de suas grandes atuações naquele campeonato — que terminaria com o goleiro sendo eleito o melhor da posição.

continua após a publicidade

No fim, o Fluminense confirmou a vitória por 1 a 0, desempenho que fortaleceu ainda mais a campanha que culminaria no título brasileiro. Para o Flamengo, o clássico marcou mais um capítulo de uma temporada de altos e baixos, com dificuldades criativas e pouca efetividade.

Fluminense 1 x 0 Flamengo no Brasileirão 2012

Equilíbrio tático e o peso da atuação de Fred

Fred era a figura central daquela equipe de Abel Braga. Mesmo sem grande volume de chances, o camisa 9 precisava de pouco para decidir. No Fla-Flu de julho de 2012, mostrou de novo sua característica de centroavante letal. Aos 11 minutos, após jogada construída pela esquerda, a bola sobrou para o artilheiro, que finalizou com precisão e abriu o placar. O gol deu ao Fluminense o controle do jogo e obrigou o Flamengo a se expor — algo que o time rubro-negro não conseguiu executar bem.

continua após a publicidade

A movimentação de Deco entre as linhas e a presença de Thiago Neves no setor ofensivo garantiam superioridade técnica ao Flu. Jean, em fase excelente, ditava o ritmo no meio-campo e neutralizava as tentativas rubro-negras de construção.

Flu dominante, Flamengo travado

O Flamengo viveu dificuldades desde o início. Amaral e Renato Abreu tentavam dar sustentação na marcação, mas o time produzia pouco com Ibson e Bottinelli. Vágner Love brigava sozinho contra os zagueiros tricolores, especialmente Gum, em tarde impecável.

Com vantagem no placar, o Fluminense alternou momentos de pressão com linhas mais baixas, sempre bem coordenado. A consistência defensiva foi determinante para que o time não corresse riscos reais ao longo da partida — e Cavalieri fechou o gol quando necessário.

Segundo tempo de controle do Fluminense

Na etapa final, Abel Braga administrou o ritmo, reforçando a marcação e explorando o contra-ataque com Wellington Nem. O Flamengo tentou ganhar força com entradas de Adryan, Diego Maurício e Mattheus Oliveira, mas esbarrou na boa organização defensiva do Flu.

O clássico poderia ter tido placar maior: o Fluminense criou chances em transições rápidas e bolas paradas, mas pecou no último passe. Ainda assim, a vitória foi madura, estratégica e condizente com o time que seria campeão brasileiro meses depois.

Impacto na campanha

A vitória consolidou o Fluminense no topo da tabela e demonstrou a força do elenco naquele ano. Thiago Neves, Deco e Fred formavam um tripé técnico raro no futebol brasileiro recente, enquanto Jean vivia o ápice de sua regularidade.

Para o Flamengo, o jogo expôs carências que se tornariam recorrentes no restante da temporada: dificuldade de criação, pouca compactação defensiva e necessidade de reforços. O Fla-Flu, naquele contexto, foi fiel espelho dos caminhos distintos que os rivais seguiriam em 2012.

Ficha técnica - Fluminense 1 x 0 Flamengo no Brasileirão 2012

Fluminense 1 x 0 Flamengo

Competição: Campeonato Brasileiro 2012 – 8ª rodada

Data: Domingo, 8 de julho de 2012

Horário: 16h00

Local: Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão), Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Gols

Fluminense: Fred, aos 11’ do 1º tempo

Fluminense: Diego Cavalieri; Bruno, Anderson, Gum e Carlinhos (R82'); Jean, Edinho, Thiago Neves e Deco; Wellington Nem e Fred. Técnico: Abel Braga.

Flamengo: Paulo Victor; Marllon, Marcos González, Magal; Amaral, Renato Abreu, Darío Bottinelli, Ibson, Luiz ntônio; Vágner Love e Diego Maurício. Técnico: Joel Santana.