Fluminense x Corinthians: onde assistir, horário e escalações

Fluminense e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marca retorno da pausa da Data Fifa e terá transmissão exclusiva do Prime Video (streaming).

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O Tricolor chega embalado após três vitórias nos últimos quatro jogos e ocupa a parte de quarta posição da tabela do Brasileirão, com 16 pontos. A equipe de Luis Zubeldía tenta manter a boa fase diante da torcida e seguir na perseguição ao líder. O Flu empata em pontos com o Palmeiras, primeiro colocado, em caso de vitória.

Do outro lado, o Corinthians tenta reagir no campeonato. Sem vencer há cinco rodadas, o time comandado por Dorival Júnior caiu para o meio da tabela e entra pressionado para buscar recuperação. Nesse momento, o Timão não está ameaçado pela zona da degola, mas precisa reagir.

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O último confronto entre as duas equipes também foi no Maracanã, com vitória para o time paulista, em setembro de 2025. O gol do jogo foi marcado por Matheuzinho. A derrota foi a última do Tricolor como mandante até o momento presente.

Fluminense x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X CORINTHIANS

BRASILEIRÃO - 9ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 1º de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã

📺 Onde assistir: Prime Video

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Soteldo (Savarino), Serna e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

CORINTHIANS: Felipe Longo; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; André, Matheus Pereira (Charles), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Kayke (Vitinho). Técnico: Dorival Júnior.