Retorno da Data Fifa acende disputas internas no Fluminense

O Fluminense encerrou a preparação da pausa da Data Fifa nesta terça-feira (30) e enfrenta o Corinthians na quarta-feira (1º). Com a sequência de treinos, o Tricolor terá disputas internas acirradas nas próximas semanas por conta da recuperação de jogadores lesionados e de recém-contratados que ganharam tempo de adaptação.

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Entre os lesionados que estão próximos de retornar, Cano e Bernal se destacam. O atacante ainda não estreiou em 2026 por conta da cirurgia no joelho no início de janeiro. O ídolo tricolor chega para disputar espaço no ataque com o titular John Kennedy e Castillo, que também busca mais minutos.

Bernal era um dos destaques do ano até a lesão no ligamento cruzado posterior do joelho. O volante tem boa recuperação e volta a brigar pela titularidade com Hércules e Martinelli nas próximas semanas. O Fluminense teve ao todo seis dias de treinamento no CT durante a pausa. No período, os jogadores tiveram quatro dias de folga.

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Entre os reforços, o único que ainda não entrou em campo é Julián Millán. O zagueiro colombiano chegou com status de titular mas não recebu chances de Zubeldía, que disse que o utilizaria no retorno da Data Fifa. Junto com Millán, Castillo promete dar calor à titularidade de John Kennedy. Depois de balançar as redes na estreia como titular, o argentino aproveitou dos treinos do período sem jogos para se adaptar ao elenco.

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Relembre a última partida do Fluminense

O Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 neste sábado (21), no Maracanã, em partida válida pelo Brasileirão. O gol da partida foi marcado pelo atacante Rodrigo Castillo, que fez sua estreia como titular na equipe tricolor. No último lance, Fábio fez uma defesa milagrosa e impediu o empate.

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Com o resultado, o Tricolor ficou na quarta posição do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos. O Galo estacionou nos oito pontos, na décima primeira colocação da competição.

O que vem por aí?

O Fluminense recebe o Corinthians no Maracanã, no dia 1º de abril, às 21h30 (de Brasília).

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