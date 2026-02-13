Ceará anuncia a contratação de zagueiro que estava no Mirassol

De olho na reta final do Campeonato Cearense, o Ceará oficializou a contratação do zagueiro Luiz Otávio, que estava no Mirassol. O atleta de 33 anos acertou vínculo até o fim de 2026.

Revelado pelo Bangu, Luiz Otávio passou por clubes como Chapecoense e Bahia até sua chegada ao Mirassol, em 2023. Foi no clube paulista que o defensor trabalhou com Mozart, atual técnico do Alvinegro. O time obteve o acesso em 2024 e, na sequência, estreou no Brasileirão com uma campanha de vaga na Copa Libertadores.

O atleta fez 103 jogos pelo Mirassol ao todo, com cinco gols e três assistências. Apesar de ter disputado apenas cinco partidas na temporada passada, o zagueiro recuperou espaço neste ano e entrou em campo seis vezes.

O zagueiro Luiz Otávio deixou o Mirassol e acertou com o Ceará (Foto: divulgação/Ceará SC)

O Vovô também trouxe os zagueiros Júlio César e Ronald para 2026. Willian Machado, Marcos Victor e Marllon deixaram a equipe, o que explica as três chegadas.

A transferência é em definitivo. O Ceará tem até esta sexta-feira (13) para regularizar o defensor pensando na reta final do Campeonato Cearense.

Ceará foca na semifinal do Cearense

Após o empate em 0 a 0 contra o Fortaleza, o Ceará já voltou as suas atenções para a partida contra o Floresta. O jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense será no domingo (15), às 16h (de Brasília).

