Com desfalques, Flamengo inicia preparação para clássico com o Vasco

O Flamengo iniciou a preparação para o clássico com o Vasco, na manhã desta sexta-feira (1). O elenco rubro-negro se reapresentou no Ninho do Urubu após o empate com o Estudiantes, na Aregentina, pela Libertadores.

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As atividades foram comandadas pelo técnico Leonardo Jardim e marcaram o início dos trabalhos completamente focados no Clássico dos Milhões, que será disputado no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão.

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Em campo, o treinador português teve que lidar com ausências importantes. Arrascaeta, que passou por cirurgia na clavícula direita, está em casa em recuperação pós-cirúrgica. Emerson Royal, que sofreu uma fratura no nariz, não participou do treinamento pois estava fazendo a moldagem de uma máscara facial, para a imobilização da área lesionada.

Quem também não esteve no gramado foram Erick Pulgar e Lucas Paquetá, que já vinham se recuperando de problemas no departamento médico. Eles, inclusive, devem ficar fora do clássico carioca.

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➡️ Arrascaeta ganha data para se reapresentar no CT do Flamengo

Boa notícia para o Flamengo

Bruno Henrique, que sofreu um trauma no pé direito na partida contra o Estudiantes, esteve no gramado e participou normalmente das atividades com os demais jogadores.

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Flamengo treina no Ninho em preparação para clássico com o Vasco (Foto: Bruno Vaz/Lance!)

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