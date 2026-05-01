Vasco divulga balanço de 2025 com melhora nos números, mas situação ainda exige cautela

O Vasco da Gama SAF divulgou na noite de quinta-feira (3) suas demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2025 apresentando sinais claros de evolução financeira, mas ainda distante de um cenário de estabilidade. O balanço indica avanço relevante em receitas, melhora no caixa e reversão do prejuízo, ao mesmo tempo em que expõe desafios estruturais importantes, como operação deficitária, alto endividamento e patrimônio líquido negativo.

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Crescimento de receita e fortalecimento operacional

Um dos principais destaques do balanço é o crescimento consistente das receitas. O clube saiu de R$ 429 milhões em 2023 para R$ 683 milhões em 2025, uma expansão de aproximadamente 59% no período. Desse total, R$ 561 milhões correspondem à receita operacional, que passou a representar cerca de 82% da arrecadação total.

O dado é relevante porque indica maior dependência de receitas recorrentes — como direitos de transmissão, marketing e relacionamento com a torcida — e menor exposição a receitas extraordinárias, como venda de jogadores. Ainda assim, o próprio relatório aponta que negociações de atletas continuam sendo uma fonte importante, porém volátil, de geração de caixa.

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Vasco tem lucro no papel, mas operação ainda no vermelho

Apesar do crescimento de receitas, o Vasco ainda não alcançou equilíbrio operacional. A receita operacional líquida foi de R$ 413,8 milhões, enquanto os custos operacionais somaram R$ 541,3 milhões, resultando em um prejuízo bruto de R$ 127,4 milhões.

O resultado operacional antes do financeiro também foi negativo em R$ 126,4 milhões, evidenciando que o futebol e a operação do clube ainda consomem mais recursos do que geram.

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O lucro líquido de R$ 81,2 milhões registrado em 2025, portanto, não reflete uma virada completa do modelo de negócio. O resultado positivo é explicado principalmente pelo resultado financeiro líquido de R$ 207,6 milhões, impulsionado pelos efeitos contábeis da reestruturação da dívida no âmbito da recuperação judicial.

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Custos elevados seguem como principal desafio

O balanço reforça que o principal ponto de pressão continua sendo o custo do futebol. As despesas estão concentradas em folha salarial, direitos de imagem e investimentos no elenco, o que mantém a estrutura operacional pressionada.

Embora haja sinalização de maior controle e racionalidade nos gastos, o crescimento das despesas acompanha o aumento da competitividade esportiva, criando um cenário em que a sustentabilidade depende diretamente da capacidade de ampliar receitas no mesmo ritmo.

Endividamento elevado e patrimônio negativo

Mesmo com avanços, a situação patrimonial ainda é crítica. O Vasco encerrou 2025 com patrimônio líquido negativo de R$ 647,4 milhões e capital de giro negativo de R$ 204,4 milhões, indicando desequilíbrio estrutural.

Na prática, isso significa que o clube ainda possui mais obrigações do que ativos e depende de gestão rigorosa de caixa, renegociação de dívidas e geração de receitas para manter suas operações.

Recuperação judicial: reorganização e fôlego financeiro

A aprovação e homologação do plano de recuperação judicial foi o principal marco do exercício. Com adesão massiva dos credores, o plano permitiu o reperfilamento das dívidas, com alongamento de prazos e adequação das condições de pagamento à capacidade de geração de caixa do clube.

Mais do que simplesmente adiar compromissos, a recuperação judicial cria um ambiente de maior previsibilidade financeira, reduzindo a pressão de curto prazo e permitindo que o Vasco organize seu fluxo de caixa de forma compatível com sua realidade operacional.

Caixa do Vasco melhora, mas exige atenção

O caixa do clube também apresentou evolução, passando de R$ 28,5 milhões em 2024 para R$ 60,3 milhões em 2025. O fluxo operacional gerou R$ 92 milhões, demonstrando melhora na geração de recursos no dia a dia.

Por outro lado, o clube manteve alto nível de investimento, principalmente na aquisição de atletas, o que consumiu R$ 162,5 milhões. A diferença foi parcialmente compensada por captação de empréstimos, evidenciando que a estrutura ainda depende de financiamento externo.

Pedrinho em coletiva do Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)

Auditoria aponta ressalvas

O relatório do auditor independente trouxe uma "opinião com ressalva", destacando limitações na validação de determinadas contas e incertezas em relação a algumas premissas contábeis.

Entre os pontos levantados, está a possível superavaliação de passivos em cerca de R$ 103,9 milhões, além da dificuldade de concluir procedimentos de auditoria em algumas rubricas relevantes.

Apesar disso, o auditor não identificou distorções generalizadas, mas o alerta reforça a necessidade de evolução nos controles internos e na qualidade das informações financeiras.

Modelo em reconstrução

O balanço evidencia que o Vasco busca um modelo mais sustentável, baseado na valorização de atletas, integração da base, maior disciplina financeira e crescimento de receitas recorrentes.

A estratégia inclui uso mais criterioso do mercado, com contratações por empréstimo e foco na valorização de ativos esportivos, além de investimentos em infraestrutura e fortalecimento da marca.

Cenário de melhora, mas com cautela

O exercício de 2025 marca uma inflexão importante na trajetória recente do Vasco. Há avanços claros na gestão, na geração de receitas e na organização financeira.

No entanto, os números mostram que a recuperação ainda está em andamento. A operação segue deficitária, o endividamento permanece elevado e o equilíbrio depende da execução eficiente do plano de recuperação judicial e da manutenção do crescimento das receitas.

O clube, portanto, dá sinais de reconstrução consistente, mas ainda exige cautela na análise de sua saúde financeira — especialmente em um ambiente onde desempenho esportivo e estabilidade econômica caminham lado a lado.

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