O Brasileirão Feminino é a principal competição de futebol feminino no Brasil em 2025. Para abrir a competição com chave de ouro, um grande clássico acontece no estádio Luso-Brasileiro. Flamengo e São Paulo se enfrentam neste segunda-feira (24), às 21h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo do Sportv. ➡️ Clique para assistir no Sportv

Além de premiar o campeão nacional, o Brasileirão Feminino A1 serve como classificatório para a Libertadores Feminina, garantindo vaga aos dois finalistas.

Tudo sobre Flamengo x São Paulo (onde assistir, horário, local e prováveis escalações)

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 24 de março de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Maurício Salgado): Isa Cruz; Fabi Simões, Núbia, Agustina e Jucinara; Ju Ferreira, Djeni, Glaucia e Fernanda; Laysa e Cristiane.

SÃO PAULO (Técnico:Thiago Viana): Carlinha; B. Calderan, Kaká, Day Silva e Bia Menezes; Aline, Camilinha, Robinha e Dudinha; Crivelari e Isa

