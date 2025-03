Técnico do Vitória é alvo de críticas por postura em briga no Ba-Vi

O Bahia se consagrou campeão do Campeonato Baiano após empatar em 1 a 1 com o Vitória, no Estádio Barradão. Contudo, o triunfo do time tricolor foi ofuscado por uma confussão generalizada em campo entre jogadores de ambos os clubes. Um dos pivôs do conflito foi o treinador Thiago Carpini, técnico do Rubro-negro, que teve embate com atletas rivais após o apito final.

O atrito entre o técnico e os jogadores adversários aconteceu durante a comemoração do título do Bahia. Carpini teria se incomodado com uma provocação, e por isso, protagonizou um bate-boca onde se mostrou bastante exaltado.

A postura do comandante do Vitória foi criticada nas redes sociais. Diversos telespectadores, torcedores e até mesmo comentaristas se manifestaram contra o treinador. Teve também quem debochou da cena protagonizada por ele. Veja abaixo a repercussão do caso:

Vitória x Bahia

Em campo, o empate por 1 a 1 garantiu o título do Bahia no Campeonato Baiano. A equipe do técnico Rogério Ceni havia vencido o primeiro confronto da decisão por 1 a 0, e assim, festejou o título na casa do rival mesmo sem vitória.

O resultado manteve um tabú no torneio estadual. Em todas as 19 decisões com partidas de ida e volta entre as duas equipes, o Bahia terminou com o título de forma unânime. Ou seja, o Vitória nunca conseguiu superar o rinal na final do Baiano com determinado formato.

