A França se classificou para a semifinal da Liga das Nações neste domingo (23) após eliminar a Croácia, no Stade de France. Apesar do triunfo, o jogador Theo Hernández foi alvo de críticas por parte de telespectadores ao perder um pênalti decisivo no confronto.

Nos 90 minutos, a França venceu o confronto contra a Croácia por 2 a 0, resultado que levou a decisão das quartas de final para a prorrogação. No tempo extra, nenhum das equipes conseguiu balançar as redes, e assim, a classificação foi para a disputa de pênaltis.

No último ato do confronto, a seleção francesa liderava o confronto e Theo Hernández foi o responsável por realizar a cobrança da penalidade que poderia garantir a equipe na próxima fase. Contudo, o lateral desperdiçou a chance ao isolar a bola. A situação gerou críticas na redes sociais; veja abaixo:

França classificada

Sem o gol de Theo Henández a disputa por pênaltis se estendeu e só se encerrou nos pés do zagueiro Upamecano, responsável por colocar a equipe francesa na semifinal da Liga das Nações. Na próxima fase, a França irá enfrenta a Espanha. Vale destacar, que diferentemente das quartas de final, o confronto no formato de jogo único.