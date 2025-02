Brasileirão Feminino 2025: formato, times, campeãs e onde assistir

O Brasileirão Feminino 2025 é a principal competição de futebol feminino no Brasil, representando a elite do esporte no país. Desde a sua criação, em 2013, o torneio vem se consolidando como uma das mais importantes plataformas de visibilidade para as atletas e os clubes que apostam no crescimento do futebol feminino. Nesta edição de 2025, o campeonato terá início em 16 de março, com previsão de término em 14 de setembro, e contará com 16 equipes disputando o tão sonhado título. O Lance! te conta tudo sobre o Brasileirão Feminino.

Além de premiar o campeão nacional, o Brasileirão Feminino A1 serve como classificatório para a Libertadores Feminina, garantindo vaga aos dois finalistas. O formato do torneio tem sido uma peça-chave para manter a competitividade e o interesse dos torcedores ao longo dos anos, mesclando uma primeira fase em pontos corridos com emocionantes partidas eliminatórias.

Com a promessa de fortalecer ainda mais o futebol feminino, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estabeleceu uma transição no formato da competição até 2027, quando a elite contará com 20 clubes. Atualmente, o Brasileirão A1 é uma das poucas competições femininas do país que reúne equipes de todas as regiões, reforçando a importância de ampliar a representatividade do esporte em território nacional.

Formato do Campeonato Brasileirão Feminino A1

O formato do Brasileirão Feminino A1 foi planejado para manter a competitividade em todas as fases. A competição é dividida em quatro etapas principais, sendo:

Primeira Fase (Turno Único):

As 16 equipes jogam entre si em sistema de pontos corridos, em turno único, totalizando 15 rodadas. Ao final dessa etapa, os oito primeiros colocados avançam para as quartas de final, enquanto os quatro últimos são rebaixados para a Série A2.

Quartas de Final:

Os oito classificados são divididos em quatro grupos de dois clubes cada, e as partidas são disputadas no sistema de ida e volta. Os vencedores avançam para a próxima fase.

Semifinal:

As semifinais também seguem o formato eliminatório de ida e volta, com os dois vencedores garantindo vaga na final e, automaticamente, na Libertadores Feminina de 2025.

Final:

A grande final do Brasileirão Feminino é disputada em dois jogos, ida e volta, onde será decidido o campeão brasileiro da temporada.

Critérios de desempate

Caso duas ou mais equipes terminem empatadas em pontos no Brasileirão, os seguintes critérios de desempate são aplicados:

Maior número de vitórias; Melhor saldo de gols; Maior número de gols marcados; Menor número de cartões vermelhos; Menor número de cartões amarelos; Sorteio.

Participantes do Brasileirão Feminino A1 – 2025

As 16 equipes confirmadas para a edição de 2025 do Brasileirão Feminino representam a força e diversidade do futebol feminino no Brasil. Confira os participantes:

Sudeste: Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Ferroviária, Flamengo, Fluminense, América-MG, RB Bragantino.

Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Ferroviária, Flamengo, Fluminense, América-MG, RB Bragantino. Sul: Internacional, Grêmio, Juventude.

Internacional, Grêmio, Juventude. Centro-Oeste: Real Brasília.

Real Brasília. Nordeste: Bahia, Sport.

Bahia, Sport. Norte: 3B da Amazônia.

Além das equipes tradicionais, como Corinthians e Ferroviária, que têm histórico de sucesso na competição, clubes emergentes como o 3B da Amazônia e Juventude buscam surpreender e ganhar destaque na elite nacional.

Maiores vencedores do Brasileirão Feminino A1

Desde o início do campeonato, em 2013, diversas equipes já conquistaram o título. O destaque absoluto vai para o Corinthians, que soma seis títulos, consolidando-se como a maior potência do futebol feminino brasileiro. Confira a lista de campeões:

Corinthians: 6 títulos (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)

6 títulos (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023) Ferroviária: 2 títulos (2014, 2019)

2 títulos (2014, 2019) Rio Preto: 1 título (2015)

1 título (2015) Centro Olímpico: 1 título (2013)

1 título (2013) Santos: 1 título (2017)

1 título (2017) Flamengo/Marinha: 1 título (2016)

A hegemonia do Corinthians nas últimas edições reforça o papel de referência do clube no desenvolvimento do futebol feminino.

Onde assistir ao Brasileirão Feminino 2025

Os jogos do Campeonato Brasileiro Feminino A1 contam com ampla cobertura, sendo transmitidos em TV aberta, fechada e via streaming. Confira os canais disponíveis: