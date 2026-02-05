Flamengo anuncia parceria para linha exclusiva de produtos

O Flamengo anunciou a retomada da parceria com a New Era para o desenvolvimento de uma linha exclusiva de produtos do clube. O acordo marca o retorno da marca estadunidense ao portfólio de licenciados do Rubro-Negro após 11 anos. E ela já retorna lançando uma coleção temática inspirada em momentos históricos do clube, com foco nas conquistas do histórico ano de 1981.

A parceria envolve a produção e comercialização de itens de headwear e acessórios com licenciamento oficial do Flamengo. Ao todo, a coleção inclui 11 modelos de bonés, além de um gorro e um cap carrier - acessório para transporte de bonés. A distribuição está prevista para as lojas físicas da New Era, no e-commerce da marca e nos canais oficiais de varejo do clube.

Segundo Guilherme Nogueira, CEO da New Era Brasil, a retomada do acordo com o Flamengo está ligada à estratégia da marca de ampliar sua presença no mercado brasileiro por meio de propriedades esportivas de grande alcance.

- A coleção com o Flamengo reforça nosso compromisso de contar histórias relevantes e ampliar a cultura do boné no mercado brasileiro. Trabalhar com um clube extremamente vitorioso e explorar sua história é revisitar um momento que ultrapassa o esporte e faz parte da identidade cultural do Brasil. Cada peça foi pensada para traduzir esse legado de forma autêntica e contemporânea - afirmou o executivo, em comunicado.

